6647 Euro für die Sportheimrenovierung

Hettigenbeuern. Der SV Hettigenbeuern hat sein Crowdfunding-Projektes in Kooperation mit der Volksbank Franken erfolgreich abgeschlossen. Über die Plattform „Viele schaffen mehr“ hatte der Verein das Projekt zur Renovierung des Sportheims beworben und sich finanzielle Unterstützung in Höhe von 6647 Euro gesichert. Damit wurde das angestrebte Ziel in Höhe von 5000 Euro deutlich übertroffen.

Die Volksbank beteiligte sich an dem Vorhaben mit 2500 Euro. Prokurist Reiner Kistner übergab den symbolischen Scheck an SV-Vorsitzenden Christoph Walter und den Vorsitzenden des Spielausschusses, Marcel Rösinger.

Dank für Unterstützung

Die Vereinsverantwortlichen dankten den Unterstützern, insbesondere auch den Firmen Holzwurm (Buchen) und Weber (Altheim). Das renovierte Sportheim kann wieder rege genutzt werden und steht auch für Fortbildungen und Sitzungen mit neuer technischer Ausstattung zur Verfügung.