63-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Buchen. Leichte Verletzungen hat sich eine 67-jährige Beifahrerin bei einem Unfall am Donnerstagvormittag, gegen 11.50 Uhr, in Buchen zugezogen. Der 63-jährige Fahrer eines Seat missachtete laut Angaben der Polizei an der Einmündung Bannwinkelstraße/Hornbacher Straße die Vorfahrt eines Tanklastwagens.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde die Mitfahrerin des Pkws verletzt, so dass sie zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 15 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2