6180 Euro für die Bläserklasse

Buchen. „Bläserklasse Abt-Bessel-Realschule Buchen“, so lautete der Titel des Projektes, das der Förderverein der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Franken gestartet hat. Die Aktion hat sich gelohnt: Das ursprünglich angesetzte Finanzierungsziel in Höhe von 5000 Euro wurde mit 123 Prozent übertroffen. Insgesamt wurden somit an den Verein 6180 Euro übergeben.

AdUnit urban-intext1

Unterstützung seit 30 Jahren

Der Förderverein der JMK-Musikschule Buchen unterstützt die Musikschule seit ihrer Gründung vor fast 30 Jahren. Ziel ist es, Menschen in Buchen und Umgebung eine qualifizierte Ausbildung im Instrumental- oder Vokalunterricht zu ermöglichen. In den letzten Jahren haben sich die Angebote der Musikschule immer wieder weiterentwickelt und dem Zeitgeschehen angepasst. Bei Kooperationen mit den Schulen werden auch Kinder erreicht, die ohne dieses Angebot möglicherweise gar nicht zu einem Instrument gefunden hätten. Der Förderverein wünscht allen zukünftigen Realschülern der Bläserklasse Freude an der Musik, Spaß beim gemeinsamen Musizieren und viele gute Erfahrungen.

Die Stadtkapelle und zahlreiche Musikvereine in und um Buchen dürfen sich jetzt schon auf die Nachwuchskräfte freuen.