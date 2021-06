6000 Euro Zuschuss für Sanierung instabiler Mauer

Stuttgart/Bödigheim. Arbeiten an Schloss und Burg Bödigheim hat die Denkmalstiftung Baden-Württemberg in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehrfach bezuschusst.

Auffahrt an der Reihe

In diesem Jahr ist die Stützmauer der Auffahrt zur Burg an der Reihe. Sie ist bereits in weiten Teilen einsturzgefährdet und muss instandgesetzt und stabilisiert werden. Die Denkmalstiftung fördert dies mit einem Zuschuss von 6000 Euro an die privaten Eigentümer. „Seit dem 13. Jahrhundert befindet sich die Anlage ununterbrochen im Besitz der Freiherren Rüdt von Collenberg“, betont Peter Rothemund, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Denkmalstiftung Baden-Württemberg. „Das ist in der Tat eine Seltenheit, und noch mehr ist das Engagement der Familie für den Erhalt der Anlage herauszustellen.“

Sowohl das Schloss – im Kern eine barocke Anlage mit repräsentativem Garten – wie auch die angrenzende Burg mit dem ab 1286 erbauten Bergfried ließen die kontinuierlichen Sanierungen deutlich erkennen, lobt Rothemund.

Die jetzt reparaturbedürftige Mauer stützt die Zufahrtsstraße zur Burg ab, befindet sich allerdings in einem bedenklichen Zustand. In Teilen wird es sich nicht vermeiden lassen, die Steine abzutragen und neu aufzusetzen.

Mauerwerk stabilisieren

Noch sanierungsfähiges Mauerwerk soll stabilisiert und neu verfugt werden. Insgesamt soll das überlieferte Erscheinungsbild der gut fünf Meter hohen Mauer bestehenbleiben beziehungsweise wiederhergestellt werden.