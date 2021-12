53 Kinder suchten eine Nikolausgeschichte

Götzingen. Auch in diesem Jahr musste der Nikolaus kreativ werden, um seine Geschenke in Götzingen ans Kind zu bringen. Im zweiten Jahr in Folge war es dem „Team Gelb“, das sich im Rahmen des Dorfwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ gegründet hat, nicht möglich, zum Nikolausbesuch mit Glühwein- und Waffelverkauf auf den Dorfplatz einzuladen.

Deshalb hatte sich das Team die „Nikolaus-Geschichtsschnipsel-Jagd“ ausgedacht. An acht Stationen rund ums Dorf waren am Wochenende vor dem Nikolaustag auf Tafeln Schnipsel einer Nikolausgeschichte zu finden. Die Kinder konnten sie je nach Alter entweder selbst lesen oder sie sich vorlesen lassen, so dass nach und nach die komplette Geschichte entstand.

Lösungswort abgegeben

Im Text waren jeweils Lösungsbuchstaben versteckt, die am Ende das Lösungswort ergaben. An alle Kinder, die das Lösungswort auf eine Karte schrieben und im Rathaus abgaben, verteilte der Nikolaus (beziehungsweise seine Helfer) in den Tagen darauf eine kleine Geschenktüte, gefüllt mit einem Kerzen-Tattoo-Bastelset, einem Schokonikolaus und einer Weihnachtsgeschichte. Das „Team Gelb“ freut sich über die Resonanz – 53 Kinder aus Götzingen und der Region haben teilgenommen!