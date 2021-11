5000 Euro für die Nepal-Hilfe

Buchen. Zur Übergabe des Spendenschecks aus dem Erlös des Konzert-Wochenendes in der Häfner-Multimediahalle im Interkommunalen Industriepark Odenwald (IGO) in Buchen im September trafen sich die verantwortlichen Organisatoren des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“ mit den Vertretern der Schülerfirma „Namaste Nepal sAG Buchen“ als Kooperationspartner sowie dessen neu gegründetem Trägerverein „Namaste Nepal Buchen“ und der Schulleitung in der Aula der Abt-Bessel-Realschule in Buchen.

Daniel Schäfer von der Schülerfirma vermittelte einen kurzen Lagebericht über die durch die Corona-Pandemie beeinflusste Situation des Nepal-Schülerhilfsprojekts. Die Unterstützung durch das „Help! Sommermärchen-Team“ sei in der harten Coronazeit eine wertvolle Hilfe gewesen. Natürlich habe die Projektarbeit unter den Beeinträchtigungen deutlich gelitten, doch die Schüler seien nach wie vor hoch motiviert, wieder aktiv werden zu können. Schäfer begrüßte auch, dass viele der Ehemaligen weiter mitarbeiten. Es habe sich inzwischen als sinnvoll erwiesen, die Arbeit aus organisatorischen und steuerlichen Gründen auf eine neue Basis zu stellen und daher einen Trägerverein zur Unterstützung der Schülerfirma zu gründen.

Weiter informierte Schäfer über die Organisation und den Gesamtrahmen der Unterstützung des 2005 in Freiberg/Sachsen für nepalesische Bergdörfer begründeten Partnerschaftsprojekts „Namaste Nepal sGmbH“, mit dem die Buchener Schülerfirma seit 2015 kooperiert. Im Bezirk Gati, in dem im Jahr 2015 durch ein Erdbeben 94 Prozent aller Gebäude zerstört wurden, hat die Partnerschaftsinitiative inzwischen acht Schulen und zwei Kindergärten erdbebensicher neu aufgebaut. Davon wurde eine Schule in dem Dorf Sotang allein durch Buchener Unterstützung finanziert.

Alle Schulen wieder in Betrieb

Die Behebung der dramatischen Erdbebenfolgen, führte Schäfer weiter aus, sei durch die Corona-Pandemie nochmals deutlich problematischer geworden. Aber dank der effektiven Schülerhilfe aus Deutschland seien die Bergdörfer gerade im schulischen Bereich gut vorangekommen. „Die Schulen konnten inzwischen alle ihren Betrieb wieder aufnehmen“, so Schäfer.

Thilo Jaufmann, Vorsitzender des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“ wies auf die corona-bedingt ausgefallenen Veranstaltungen und die damit verbundenen prekären Umstände der für diese Hilfsmission besonders engagierten Musikbands hin.

Allen widrigen Umständen zum Trotz habe man sich im September für das Benefiz-Festival „Light for Nepal“ entschieden. „Erfreulicherweise lohnte sich das damit eingegangene Risiko“, sagte Jaufmann.

Gerne übergebe man daher den symbolischen Spenden-Scheck in Höhe von 5000 Euro, verbunden mit der Hoffnung auf eine unter weniger belastenden Bedingungen realisierbare Unterstützung des Schulwesens in der so hart betroffenen Himalaya-Region. jm