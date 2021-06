500 Euro für die „Schatzinsel“

Buchen. Mit einer Spende von 500 Euro unterstützt der Katholische Frauenbund Buchen die Kindertagespflege „Schatzinsel“ bei ihrem Projekt, ein Auto für den sicheren Fahrdienst für die betreuten Kinder zu beschaffen. Eigentlich ist die Spende des Frauenbundes das Doppelte wert, denn die Finanzierung des Fahrzeugs läuft über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank Franken – das Geldinstitut legt bis zur Obergrenze von 5000 Euro auf jeden gespendeten Euro einen weiteren drauf.

AdUnit urban-intext1

Ab 5.30 Uhr geöffnet

Die „Schatzinsel“ hat bei ihrem Angebot Familien, aber gerade auch alleinerziehende Eltern im Blick, die Beruf und Kinderbetreuung in Einklang bringen müssen. Vor allem für Frauen und Männer, die im Schichtdienst arbeiten, ist es ein Problem, die Betreuung ihrer Kinder (von null bis 14 Jahre) in den Randzeiten sicherzustellen, wenn Kindergarten und Schule noch nicht geöffnet oder wenn sie schon wieder geschlossen sind, die Eltern aber noch arbeiten müssen. Die Kindertagespflege „Schatzinsel“ ist aktuell morgens bereits ab 5.30 Uhr geöffnet und abends bis 17 Uhr, dies kann jederzeit an den Bedarf der Eltern angepasst werden. Zudem bietet die „Schatzinsel“ Ferienbetreuung an.

Damit die Kinder sicher von der „Schatzinsel“ in den Kindergarten oder die Schule kommen, werden sie morgens von Tagesmüttern dorthin gebracht und wieder abgeholt. Bisher wird die Kindertagespflege von ihrem Kooperationspartner, dem Pflegedienst „Hand in Hand“ unterstützt.

Doch nicht immer steht ein Auto zur Verfügung und es bedarf genauer Absprachen und Planungen. Ein eigenes Auto, auf das man jederzeit zurückgreifen kann, wäre eine große Erleichterung. Außerdem könnte man dann die Kindersitze fest installieren und müsste diese nicht zu jeder einzelnen Fahrt ein- und ausbauen.

AdUnit urban-intext2

Die Idee zur „Schatzinsel“ hatte der „Hand in Hand-„Geschäftsführer Mazlum Oktay – in den Räumen des Pflegedienstes (ehemaliges AOK-Gebäude) ist die „Schatzinsel“ untergebracht. Das Konzept basiert auf einer Masterarbeit von Annika Bachert. Der Betrieb wird durch Beiträge der Eltern, Fördergelder – unter anderem von der Stadt Buchen – und Spenden finanziert; Anschaffungen muss man durch Spenden finanzieren. Das gilt auch für das Fahrzeug, wie die Leiterin der „Schatzinsel“, Chiara Fürst, bei der Spendenübergabe erläuterte.

Für den Frauenbund, der durch seine beiden Vorstandsmitglieder Brigitte Röckel und Ulrike Kleinert vertreten war, ist die Unterstützung von Frauen eine Herzensangelegenheit. str

AdUnit urban-intext3