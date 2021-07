Waldhausen. Vom Erlös der zweiten „Essen-to-go“-Aktion spendete der SV Rot-Weiß Waldhausen spontan 500 Euro an den Verein „Hören helfen in Peru“. Den Kontakt zu diesem Verein hatte der SVW über sein Mitglied Saskia Haber aufgebaut, die dort in Peru selbst ehrenamtlich aktiv bis zum Beginn der Corona-Pandemie mitgearbeitet hat. Der Rest des Erlöses floss in die Jugendarbeit. Bild: Wolfgang Lindenmaier

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1