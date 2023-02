50 Jahre an einem Strang gezogen

Buchen. „Manches muss man eben überhören, sich aber immer mit Respekt und Liebe begegnen“, Hava Ünal muss schmunzeln, als sie über ihr Geheimnis einer langen Ehe spricht. Laut ihrem Mann Sitki sei es besonders wichtig, ehrlich und liebevoll miteinander umzugehen und Probleme am besten mit einer ehrlichen Umarmung zu lösen. Schließlich feiern die beiden am 12. Februar ihre Goldene Hochzeit.

Beide sind in der Provinz Ankara in der Türkei geboren und kennen sich seit der gemeinsamen Kindheit. Doch gefunkt hat es erst später. 1971 kam Sitki Ünal mit 17 Jahren nach Deutschland, genauer nach Buchen, und arbeitete in der Fensterbaufirma von Edmund Reuschling. Dem Handwerksbetrieb blieb Ünal bis zu seiner Rente 46 Jahre lang treu.

Als Sitki Ünal 1973 für einen Urlaub in seine Heimat zurückkehrte, sah er die 17-jährige Hava Kocak wieder und man könnte das Ganze als Liebe auf den zweiten Blick bezeichnen. So folgte auch schnell die Hochzeit. Aus allen Nachbardörfern kamen die Menschen und es wurde ein dreitägiges Fest gefeiert. Schon vor der Hochzeit wusste Sitki Ünal, dass seine zukünftige Ehefrau einen grandiosen Charakter habe und eine fürsorgliche Mutter für die Kinder werden würde. Sie zog zu ihm nach Deutschland.

Dem Umzug nach Deutschland 1977 folgten drei Kinder, die älteste Tochter Mualla, dann Tochter Hülya und schließlich der Jüngste Ihsan. Die Kindheit verbrachten die Sprösslinge zwischen Reuschling und Blumenröckel. Die schulische Bildung war den Eltern äußerst wichtig und somit wurden sie zur Selbstständigkeit erzogen. Heute sind die Eltern äußerst stolz auf ihre Kinder. Gerade die Integration war dem Ehepaar wichtig. Hava Ünal bildet als Ehefrau, Mutter, Oma und Hausfrau die Seele und der Ruhepol der Familie. 1994 folgte das Eigenheim, das Ünal mit seinen Brüdern und Freunden erbaute. In diesem spielt der dreifache Opa mit seinen Enkeln auch gerne mal Verstecken. Außerdem verwöhnt Hava Ünal mit ihrer großen Leidenschaft mit Kochen und Backen die ganze Familie.

Auch Sport spielt für das Ehepaar eine wichtige Rolle. So verfolgt er gerne Fußball, Basketball und Volleyball und geht täglich laufen, und sie widmet sich leidenschaftlich der Wassergymnastik.

Den guten Wünschen zur Goldenen Hochzeit schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. ml