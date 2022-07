46. Stadtmeisterschaften stehen an

Buchen. Nach zweijähriger Coronabedingter Pause erlebt an diesem Wochenende eine Tradition ihre Fortsetzung. Die 46. Stadtmeisterschaft in Buchen hat dazu mit ihrem diesjährigen Ausrichter einen Jubilar gefunden: Der TTSC Buchen feiert sein 50-jähriges Bestehen und zählt damit zu den ältesten Fußballvereinen, die von Migranten im Deutschland der Nachkriegszeit gegründet wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Keine Gedankenspiele

„Die Erste“ des TTSC Buchen hat in der abgelaufenen Saison 2021/22 den Aufstieg in die Landesliga nicht realisieren können. Einer zu schwachen Vorrunde folgte eine furiose Rückrunde mit einer Punkteausbeute, die so manchen Kontrahenten wohl vor Neid erblassen ließ. Im Verein hingegen gaben sie sich aber keinerlei Gedankenspiele hin.

Das Programm zur Buchener Stadtmeisterschaft des TTSC Freitag, 8. Juli: Stadtmeisterschaft Vorrunde: 17.30 bis 18.35 Uhr TTSC Buchen – TSV Buchen; 18.40 bis 19.45 Uhr Spvgg Hainstadt – FC Hettingen; 19.50 bis 20.55 Uhr TSV Götzingen/VFL Eberstadt – FC Bödigheim. – Ab 21.30 Uhr sorgt die Open-Air-Band „Free Daze“ für Stimmung. Samstag, 9. Juli: Stadtmeisterschaft Vorrunde: 12.25 bis 13.30 Uhr SV Waldhausen/Laudenberg – SV Hettingenbeuern; 13.35 bis 14.40 Uhr TTSC Buchen - FC Hettingen; 14.45 bis 15.50 Uhr Spvgg Hainstadt – TSV Buchen; 15.55 bis 17 Uhr TSV Götzingen/VFL Eberstadt – SV Hettingenbeuern; 17.05 bis 18.10 Uhr SV Waldhausen/Laudenberg – FC Bödigheim. – Ab 20.30 Uhr DJ Live Performance. Sonntag, 10. Juli: Einlagespiel E-Jugend: 12.15 bis 13.20 Uhr TSV Buchen 1 – TSV Buchen 2; Stadtmeisterschaft Halbfinale 1: 13.25 bis 14.30 Uhr Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B; Einlagespiel: 14.35 bis 15.40 Uhr TTSC Buchen Reserve – Türkgücü Wertheim; Stadtmeisterschaft Halbfinale 2: 15.45 bis 16.50 Uhr Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A; Endspiel der 46. Buchener Stadtmeisterschaft: 19 bis 20.05 Uhr; 20.15 Uhr Siegerehrung im Stadion durch Bürgermeister Roland Burger.

In Gesprächen mit Spielern, Trainern und Funktionären hört man stattdessen, „Immer weiter. Immer weiter.“ Anstatt zu träumen, seien die Stärken beizubehalten und zu schärfen, während die Schwächen so weit möglich abzustellen sind.

Mehr zum Thema 46. Buchener Stadtmeisterschaft Siegerehrung ist am Sonntagabend Mehr erfahren

Doch woher kommt der Verein, der nicht erst mit der Stadtmeisterschaft von sich reden macht? Knapp ein Jahr nach seiner Ankunft in Deutschland, fanden der damals 16-jährige Yusuf Aybasti und seine fußballbegeisterten Freunde, dass die Diskrepanz zwischen Gastarbeitern und den Deutschen zu groß sei. Verständigungsprobleme gestalten die Annäherung, obschon beide Gruppen den Fußball als Passion teilen, schwierig. Viele Jahre später wird die Sozialwissenschaft dies als Integrationsproblem einordnet haben.

Aus der Not machten Yusuf Aybasti, Kadir Akkaya und weitere Freunde, eine Tugend – sie verabredeten sich mit anderen türkischen Mannschaften in der Region. Unzähligen Treffen zum Fußballspiel auf Bolzplätzen und auf freien Wiesen folgt 1972 der nächste wichtige Schritt: Ein eingetragener, als gemeinnützig anerkannter Verein. Wieder sind es Aybasti und Akkaya, die mit Unterstützung eines Rechtsanwalts und aus eigenen Mitteln den TTSC Buchen gründeten. Fortan verabredeten sie sich regelmäßig mit anderen türkischen Mannschaften zum Fußballspiel. So haben sie damals in den Siebzigern eine geografische Spur der Fußballleidenschaft, von Buchen über Mosbach, von Mannheim bis nach Kaiserslautern, ebenso wie von Heilbronn nach Stuttgart gezeichnet, um nur einige Stationen zu nennen.

Unendlich viel Mühe, Erfahrung und eine Engelsgeduld waren vonnöten, ehe Aybasti eine ordentliche Mannschaft zur Aufstellung bringen zu konnten. Damit war der Weg geebnet, 1982 eine Mannschaft beim Badischen Fußballverband zum Spielbetrieb anmelden zu können. In jenem Jahr also, als Nicole im Eurovision Song Contest für Deutschland antrat, um für „Ein bisschen Frieden“ zu werben, lief die allererste erste Mannschaft des TTSC, in einem Pflichtspiel auf. Das besungene „…bisschen Frieden“ empfanden in diesem Jahr auch die Spieler und Mitglieder des TTSC Buchen.

Zusammenhalt ist wichtig

Seither ist viel geschehen im Verein, der heute mantrahaft den Zusammenhalt unter den Spielern und im Verein beschwört. Es war wohl auch eben jener Zusammenhalt, der den Aufstieg in die Bezirksliga, als Kreisligameister 1990 ermöglichte. Auch die Einbindung von vereinsfremden Experten, ob im Trainerstab oder auf dem Rasen, einhergehend mit einer bis dahin nicht dagewesenen Disziplin im Verein, taten dem TTSC seinerzeit sichtlich gut. Die beinahe logische Konsequenz 1994 war der Aufstieg in die Landesliga Odenwald. Der „neue große Verein aus Buchen“ konnte die Landesliga in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten mit spielerisch hochwertigem und erfrischendem Fußballspiel aufwerten. Die Gründe für den Abstieg aus der überregionalen Spielklasse waren vielschichtig und mussten in der Folge erst einmal richtig eingeordnet werden. „Wir haben unsere Lektion gelernt“, fassten die Vereinsvorstände Hikmet Öztürk und Dilaver Akyürek nüchtern zusammen.

Aus den Fehlern der Vergangenheit habe der Verein gelernt. Es geht nun darum, alle Funktionsbereiche auf einem stabilen Fundament aufzubauen, um so den Verein mit Professionalität in eine neue Ära führen zu können.

Beinahe mache es den Anschein, als würde sich der einst aus einer Not so unbekümmert gegründete Verein, mit zunehmend sportlichem Erfolg, klare strategische Leitplankenverordnen. So darf es auch nicht sonderlich überraschen, dass der TTSC Buchen die Mission Landesliga für sich ausgerufen hat: Dieses Mal jedoch nachhaltig. Mit Professionalität soll Kontinuität erreicht werden.

Viele Höhepunkte

Vorerst aber will der TTSC Buchen die Stadtmeisterschaft erfolgreich ausrichten, „danach setzen wir uns zusammen“, so der Vereinsvorstand. Das Rahmenprogramm des Turniers ist gespickt mit Höhepunkten. So gibt die Band „Free Daze“, an diesem Freitagabend (ab 22 Uhr) ein Open Air Live Konzert während am Samstagabend (ab 21 Uhr) eine DJ Live Performance dem Tanzbein auf die Sprünge hilft. Der Eintritt ist jeweils frei.