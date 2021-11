45 000 Euro Sachschaden

Buchen. Vermutlich aus Unachtsamkeit verursachte eine 51-Jährige am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall in Buchen. Gegen 14 Uhr bog die Fiat-Fahrerin von einem Tankstellengelände in der Bödigheimer Straße nach links in Richtung Buchen ab. Hierbei übersah sie wahrscheinlich eine 31-Jährige, die mit ihrem BMW in Richtung Bödigheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte das Auto zunächst einen Fahnenmast und kollidierte dann mit zwei abgestellten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines dieser Fahrzeuge auf ein Weiteres geschoben. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. An den fünf beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 45 000 Euro.

