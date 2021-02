Buchen. Kinder und Jugendliche probieren Dinge gerne selbst aus – und gehen ihnen so auf den Grund. Wenn Schüler im Unterricht eigene Experimente machen können, verstehen und lernen sie besser. Der Fonds der Chemischen Industrie (FCI) unterstützt deshalb den naturwissenschaftlichen Unterricht an der Wimpina-Grundschule in Buchen mit 400 Euro. Mit der Summe werden Experimentierkästen mit alltagsnahen Versuchen zum Thema Naturphänomene finanziert. Die Kinder können dann mittels eigener Beobachtungen lernen, wie verschiedene Stoffe unterschiedlich auf Feuer oder Wasser reagieren oder wie eine Kerze brennen kann. Schulleiterin Regine Mandl hatte das Geld beantragt und freut sich jetzt über die Förderung.

AdUnit urban-intext1

Allgemeinbildende Schulen mit dem Fach Chemie können einen Antrag an den Fonds stellen und alle zwei Jahre bis zu 2500 Euro erhalten. Der FCI übernimmt im Rahmen der gewährten Förderung beispielsweise Kosten für Geräte, Chemikalien, Fachliteratur, Software oder auch Molekülbaumodelle.