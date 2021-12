4. und 5. Türchen geöffnet

Buchen. Preise im Wert von 1350 Euro liegen in der heutigen Ziehung des Lions Adventskalenders. Vier Gutscheine über je 50 Euro gibt es von Art of Lines Cosmetics in Buchen (7357, 1415, 7622, 8962). Von C6 Composite Tooling kommt ein Gutschein im Wert von 150 Euro mit der Nummer 5076, der beim Reisebüro Sacher eingelöst werden kann. Zudem hat C6 Composite Tooling drei weitere Gutscheine über je 50 Euro beigesteuert, die bei regionalen Einzelhändler einzulösen sind (1353, 2209, 7502). Drei Taxi-Gutscheine im Wert von je 25 Euro kommen von Taxi Renate Westerberg (7884, 1414, 5839). Drei Schlemmerfrühstücke im Wert von je 25 Euro können die Besitzer mit den Nummern 2380, 1653, 5766 bei Baker‘s World Bistro genießen. Zehn Gutscheine über je 50 Euro hat MK Aesthetic Concept in Buchen dem Adventskalender beigesteuert (3733, 2071, 8713, 5958, 8273, 4454, 2561, 5585, 3119, 2555). Vom Schuhhaus Haag kommen zwei Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 3466, 4010. Ringfoto Bernhard beteiligt sich mit zwei Gutscheinen im Wert von je 25 Euro mit den Nummern 8370, 3146. Die Metzgerei Wolfgang Hauk hat zwei Gutscheine über je 25 Euro eingelegt (6978, 3836). Mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro beteiligt sich das Cafe-Conditorei Wittemann (8371, 8990).

Am zweiten Adventssonntag winken Gewinne im Gesamtwert von 1375 Euro. Mit zehn Gutscheinen über je 50 Euro beteiligt sich die Fahrschule Pfleiderer in Buchen mit den Nummern 1153, 5618, 2714, 8498, 6907, 5191, 7023, 5160, 1658, 8148. Von optic Linz in Buchen kommen sechs Gutscheine im Wert von je 25 Euro mit den Nummern 4764, 3705, 7118, 4708, 8276, 1024. Zwei Gutschein über je 50 Euro hält die Metzgerei Partyservice Morschhäuser bereit (7514, 8521).

Zwei Taxi-Gutscheine über je 25 Euro kommen von Taxi-Kistner mit den Nummern 6647, 8727. Bargeld in Höhe von 75 Euro hat Karl Fertig Holzbau mit der Nummer 8325 eingelegt. Zehn Bargeldgutscheine in Höhe von je 50 Euro haben die Rechtsanwälte Reinhard Kober Großkinsky Braun in den Adventskalender gelegt (3760, 1430, 3630, 8142, 1254, 7274, 5600, 4574, 7018, 5557).