Mosbach. 35 000 Euro Sachschaden waren nach Angaben der Polizei die Folge einer Unfallflucht in der Nacht auf Sonntag in Mosbach. Gegen 3 Uhr wollte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Opel Astra von der Eisenbahnstraße in die

Anton-Gmeinder-Straße abbiegen. Hierbei konnte er dem Fahrbahnverlauf nicht ordnungsgemäß folgen und prallte gegen einen geparkten Fiat Punto. Vermutlich aufgrund der Aufprallgeschwindigkeit wurde der Punto weiter gegen einen Renault Twingo und einen 1er BMW geschoben. Der Unfallverursacher als auch eine zweite Person stiegen im Anschluss aus dem Opel Astra und flüchteten zu Fuß. Die eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief negativ. Das Fahrzeug des

Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen.