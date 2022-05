3300 Bäume für den Stadtwald

Buchen. Die Volksbank Franken nimmt sich der Verantwortung an, nachhaltige Maßnahmen gegen den Klimawandel vor Ort zu fördern und engagiert sich im Rahmen der bundesweiten Initiative für die Baumpflanzaktion „Wälder schaffen Wur-zeln“, die von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) umgesetzt wird.

In deren Mittelpunkt stehen zunächst der Schutz von Deutschlands wichtigstem Ökosystem und CO2-Speicher, dem Wald, und die Wiederbewaldung zerstörter Flächen. Das Ziel: einen flächendeckenden Beitrag zum Klimaschutz und zu dessen Aufklärung leisten und das Umweltengagement vor Ort erlebbar machen. Mit dem Baumpflanzprojekt „Wälder schaffen Wurzeln“ werden gemeinsam mit der SDW deutschlandweit Bäume gepflanzt.

Die Volksbank Franken unterstützt die Pflanzungen finanziell aus Mitteln des Gewinnsparens. Diese kommen ausschließlich gemeinnützen Zwecken zugute und fördern den nachhaltigen Klimaschutz in der Region.

3300 Forstpflanzen im Wert von 19 600 Euro konnten so auf einer 1,5 Hektar großen Waldfläche im Buchener Stadtwald Buchen gepflanzt werden. Die Pflanzungen werden von der SDW mit ihren 15 Landesverbänden und den jeweiligen Waldbesitzenden fachlich begleitet.

Die gesamte deutsche Waldfläche entlastet die Atmosphäre jährlich um 62 Millionen Tonnen CO2. Rund 277 000 Hektar davon sind jedoch bereits so geschädigt, dass sie aufgeforstet werden müssen. Insgesamt sollen bis 2024 mehr als eine Million neue Bäume in lokalen Aktionen gepflanzt werden.

Jeder Beitrag zählt

„Auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft zählt jeder Beitrag“, heißt es in einer Pressemitteilung der Volksbank Franken. „Wir kommen als Genossenschaftsbank unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach. Damit setzen wir auch dort ein Zeichen für gemeinschaftlichen Klimaschutz, wo wir als Bank verwurzelt sind – in der Region und nah an den Menschen.“

Gesellschaftliches Engagement sei seit der Gründung der Volksbanken Raiffeisenbanken vor mehr als 170 Jahren fester Bestandteil des Selbstverständnisses. Heute sei die genossenschaftliche Idee aktueller denn je. Die neue Klima-Initiative „Morgen kann kommen“ mache dies sichtbar und inspiriere jeden Einzelnen, sich für Klimaschutz stark zu machen, anzupacken und mitzugestalten.