3000 Euro für die Florenz-Fahrt

Buchen. Mit zum Sommerwetter fröhlichen, ansprechenden Weisen beschenkte der Buchener Jugendchor unter Leitung Horst Bergers am Sonntag einmal mehr die zahlreichen Besucher des Vorsommerfests. Dann wendete sich das Blatt: Die jungen Sängerinnen und Sänger wurden in der Pause selbst beschenkt – und zwar vom Lions Club Madonnenland, der eine Spende von 3000 Euro überbrachte.

Als eine seiner ersten Amtshandlungen nahm der erst einen Tag zuvor in sein Amt eingeführte Präsident Matthias Griebel die Übergabe vor. Im Beisein seiner „Lions-Mitstreiter“ Roland Müller, Jürgen Schell, Pierre Mahlik und Dorothée Schafferer hob er hervor, dass die Förderung der Jugend dem derzeit 25 Mitglieder zählenden Club am Herzen liegt. So verwies er auf die Unterstützung von Kindergärten, Schulen, Jugendhäusern, Sprachförderprojekten, Büchereien, Musikschulen und weiterer Einrichtungen im Bereich zwischen Hardheim, Buchen, Limbach und Seckach.

Stärkung sozialer Kompetenzen

„Mit den Lions Förderprogrammen zur Stärkung sozialer Kompetenzen (‘Quest und Klasse 2000’) haben wir schon viele Schüler erreichen können“, betonte er. Nicht unerwähnt ließ Griebel, dass die Spenden aus dem Verkauf des Lions-Glücks-Adventskalenders stammen: Er war 2021 in seiner 17. Auflage erschienen und binnen weniger Tage vergriffen – sicher auch dank der realistischen Chance auf einen von 735 attraktiven und hochwertigen Gewinnen im Gesamtwert von über 48 000 Euro.

Schließlich überreichte er die Spende, für die Horst Berger und seine singenden Schützlinge herzlich dankten– natürlich in Form eines weiteren Ständchens.

Wie Horst Berger erklärte, sind die 3000 Euro für die Fahrt nach Florenz bestimmt: Der Buchener Jugendchor wird die italienische Metropole besuchen, um dort das weltweit größte Treffen internationaler Kinder- und Jugendchöre zu besuchen. ad