Buchen. Der Eine Welt Verein Buchen, sowie der Freundeskreis Ghana um den ehemaligen Buchener Gynäkologen Dr. Kwasi Adjei, hat erneut 3000 Euro für die Blindenschule in Wa gesammelt.

Die Stadt Wa liegt im Nordwesten von Ghana und ist die Bezirkshauptstadt der Region Upper-West. Dort befindet sich die „Methodist School for the Blinds“, welche 1958 gegründet wurde.

Sie ist die einzige Schule im Norden Ghanas ist, in der blinde Kinder vom Kindergarten an bis zur Junior Highschool das notwendige Training erhalten können, um später ein eigenständiges Leben zu führen. Sie können dann in die Senior Highschool wechseln oder in Wa eine handwerkliche Ausbildung machen.

Schon Wasserleitungen verlegt

Durch Spendengelder wurde 2013 bereits ein Brunnen und diverse Wasserleitungen verlegt sowie einige Wassertanks installiert. Später folgten ein Brailledrucker für Blindenschrift, ausreichend Stühle für die Schüler sowie Matratzen und Geschirr.

2014 wurde mit Spenden ein Hühnerstall errichtet, und die Eier der mittlerweile 60 Hühner sind eine wertvolle Ergänzung des dortigen Speiseplans. Von staatlicher Seite erhält die Schule nur Bohnen und Reis zur Verfügung.

Hinzu wurde 2020 durch erneute Gelder aus Buchen auch noch ein Gemüsegarten angelegt, bei dessen Bewirtschaftung die Kinder mithelfen. In diesem Jahr werden die Gelder für Metallwassertanks genutzt sowie die Reparatur der Sickergruben. Diese sind notwendig, da es keine Kanalisation gibt.

Hart getroffen

Die Corona-Pandemie hat auch die Blindenschule hart getroffen. Da keine Hygieneartikel wie Masken oder genügend Wasser und Seife zur Verfügung standen, waren die 210 Schüler von März 2020 bis Januar 2021 gezwungen, ohne Unterricht zuhause zu bleiben.

Alle Beschäftigten der Schule und besonders das Lehrpersonal und die sehbehinderten Schüler sind dankbar für die Spenden-Gelder aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, die ihnen den schweren Alltag so viel leichter machen. do