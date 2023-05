300 Jahre Ortspatronin St. Odilia

Hettingen. Die katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in der Seelsorgeeinheit Buchen bereitet sich auf das große Fest der Hl. Odilia der Ortspatronin von Hettingen vor. Seit 300 Jahren ist die Pfarrgemeinde im Besitz von Reliquien der Hl. Odilia der Patronin des Elsass. Im Jahre 1720 schenkte der Domprobst und Weihbischof des fürstlichen Reichstifts Fulda Baron von Chloth der Pfarrgemeinde diese Reliquien. In der 1751 von Dionysius Albrecht in Straßburg verfassten „History von Hohenburg oder St. Odilienberg heißt es da: „Zu Hettingen bey Waltieren ( Walldürn) Mayntzischen Bistums wird die hl.Odilkienauf einem ihr gewidmeten Altar verehret.“

Bereits 1721 wurde ein päpstlicher Ablass gewährt, der alle sieben Jahre erneuert werden muss und jenen zugute kommt, die am Odilientag im 13. Dezember oder am Odilienfest das am Sonntag vor dem Fest des Hl. Jakobi dem Älteren am 25. Juli gefeiert wird, die Hettinger Kirche besuchen und dort aus besonderem Anlass beten. Da Odilia, die blind geboren, vom Vater verstoßen wurde und durch die Taufe sehend wurde, als Heilige bei Augenkrankheiten besonders angerufen wurde, setzte alsbald eine regelrechte Odilenwallfahrt ein.

Von Opfern und Votivgaben wird berichtet. So hat der Würzburger Futter-Amts-Gegenschreiber Wilhelm Esylein 1732 zu Ehren der Hl. Odilia je ein Paar Augen in massiv geschlagenen Silber gestiftet samt zwei silberne und goldene Geldstücke, die an den Festtagen dem Bildnis angehängt werden.

Pfarrer Speer berichtet 1791, dass wegen der Reliquien Odilias auch das Jahr hindurch mehrere Fremde hierher kommen, und ihre Andacht zu dieser Heiligen zu verrichten. 1860 wurde in der Pfarrchronik vermerkt, wegen des vollkommen Ablasses kommen viele Gläubige nach Hettingen, dass der Pfarrer genötigt sei zum Fest im Juli vier bis sechs Geistliche zu bitten, die Beichte zuhören.

Der Odilientag, wie dieses höchste Fest der Pfarrgemeinde genannt wird, war bis in die 1960 Jahre wie ein kleiner Heimattag. Fast alle auswärtige wohnenden Hettinger kamen heim an die Stätte der Kindheit, ummit ihren Angehörigen dieses Fest mitzufeiern.

Nachdem wegen der Corona-Pandemie das Jubiläumsfest, das für 2020 angesagt war, dreimal verschoben werden musste, wird Erzbischof Stephan Burger (Freiburg) seine gegebene Zusage einhalten und am Sonntag, 2. Juli, das Pontifikalamt mit der Gemeinde feiern, die Festpredigt halten und dann bei der eucharistischen Odilienprozession das Allerheiligste in der Monstranz durch die geschmückten Dorfstraßen tragen.

Zur Teilnahme sind viele Gläubige aus Nah und Fern willkommen. Ferner kann über das Katholische Pfarramt Buchen (EMail pfarramt@kath-Buchend.de) die 125 seitige Festschrift „300 Jahre St.Odilia“ erworben werden.