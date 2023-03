30 Millionen Euro fast erreicht

Buchen. Der Gemeinderat hat am Montagabend weitere Gewerke für die Erweiterung und Sanierung des Burghardt-Gymnasiums (BGB) vergeben. Durch Verzögerungen der Bauzeit muss die Stadt außerdem Kostensteigerungen hinnehmen. So wird sich allein durch diese Nachträge die Bausumme nach aktuellem Stand auf rund 30 Millionen Euro erhöhen. „Wir hatten die Aufträge 2019 vergeben“, informierte Bürgermeister Roland Burger. „Die Verzögerungen ergaben sich durch die Pandemie und den Materialmangel.“

44 Prozent Preissteigerung

Allein im Gewerk Elektro seien die Preise um 44 Prozent gestiegen und bedeuteten Mehrkosten für die Stadt von rund 900 000 Euro. Bei sanitärtechnischen Anlagen steigen die Ausgaben um rund 50 000 und bei heiz- und kältetechnischen Anlagen um rund 57 000 Euro. Für Gerüstbauarbeiten muss die Stadt rund 62 000 Euro mehr ausgeben als vorgesehen, für Alu-Glas-Elemente rund 41 000 Euro, für Trockenbauarbeiten rund 86 000 Euro und für Holzbauarbeiten rund 54 000 Euro.

Stadtrat Otto Kern (Freie Wähler) hätte sich gewünscht, dass der Architekt persönlich dem Gemeinderat die Gründe für die Kostensteigerungen erläutert hätte. „Es beschleicht einem ein ungutes Gefühl“, sagte Christian Philipp (Freie Wähler). So konnte er es nicht nachvollziehen, warum zum Beispiel HDMI-Anschlüsse in Klassenzimmern nicht von Anfang an eingeplant waren.

Letztlich stimmte der Rat einstimmig den Vorschlägen der Verwaltung zu. mb