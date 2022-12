30 Koffer mit 400 Kilogramm Equipment

Götzingen. „Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, und das ganz realistisch im Vorfeld des kurz bevorstehenden nächsten Bukuumi-Trips von Mitgliedern des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“ nach Uganda, als sich die Teilnehmer im Gemeindesaal in Rinschheim zum gemeinsamen Kofferpacken einfanden.

Es ging darum, rund 30 Koffer mit über 400 Kilogramm Equipment für diese Uganda-Exkursion zu packen – im Wesentlichen bestehend aus Sportartikeln, Sportgeräten, Hygieneartikeln und Nahrungsmitteln, gesponsert durch Firmen, Sportvereine und Privatpersonen aus der ganzen Region.

Wenn am 2. Januar um 10 Uhr Flug in Stuttgart zur Reise über Istanbul nach Entebbe abhebt, sind unter anderem auf eigene Kosten auch 15 Vereinsmitglieder aus Altheim, Buchen, Eberstadt, Götzingen, Hettingen, Mosbach, Schlierstadt, Seckach und Zimmern mit an Bord – zur bereits sechsten „Help!-Unterstützungs-Mission“ unter dem Motto „Zu Gast bei Freunden!“, denn so positiv hat sich inzwischen die seit 2011 gepflegte Verbindung nach Bukuumi entwickelt. Dabei beteiligen sich die allermeisten der Teilnehmer erstmals bei einer solchen Exkursion, reisen also extrem erwartungsvoll nach Afrika.

Wertvolle Hilfe

Zur Unterstützung bei der Logistik zu diesem beachtlichen Unterfangen und der Gestaltung des Programmes bringen Karl-Heinz Dörsam (Bödigheim), der Mann der ersten Stunde des Waisenprojektes, sowie Florian Bauer (Götzingen), der Vorsitzende des Vereins „Partnerschaft Bukuumi/Uganda“, ihre umfassenden jahrelangen Erfahrungen als wertvolle Hilfe mit ein.

Im Mittelpunkt der Reise steht dabei das dreitägige Fußballcamp „You‘ll never walk alone!“. Es wird bereits zum vierten Mal in Kooperation mit dem Waisenprojekt Bukuumi für Kinder und Jugendliche veranstaltet, die aus der ganzen Umgebung kommen und diesem Event regelrecht entgegenfiebern. Erwartet werden dabei wieder bis zu 1000 Teilnehmer, die teilweise in langen Fußmärschen zu diesem für sie einmaligen Ereignis kommen.

Da derzeit in Uganda verbreitet Hungersnot herrscht, stellt die drei-tägige Verköstigung der Camp-Teilnehmer – alle Teilnehmer sollen einmal täglich eine warme Mahlzeit bekommen – für die Organisatoren eine besondere Herausforderung dar, ist andererseits natürlich aber auch ein großer Anreiz für die Kinder.

Organisiert und realisiert wird die Verpflegung in Kooperation mit der Küche der Waisen-Anlage, deren Kinder natürlich trotz der derzeitigen Ferien in Uganda selbstverständlich auch vollzählig teilnehmen werden.

Unterkunft und Verpflegung finden die Exkursionsteilnehmer wie schon immer seit der ersten Reise im Jahre 2011 in einem Konvent des Benediktinerinnen-Ordens, wo man sich inzwischen schon „wie Zuhause“ fühlt.

Zur Unterstützung dieser Einrichtung wird die Gruppe im Kloster eine Solar-Anlage installieren und natürlich auch finanzieren, um dieser Einrichtung auf Dauer eine kostengünstige Stromversorgung zu sichern.

Damit die Exkursionsteilnehmer aber realistisch auch Land und Leute etwas kennenlernen können, steht zur Abrundung eine Rundfahrt mit Besuch des Kabarega Nationalparks und der Murchison-Wasserfälle sowie eine Nil-Fahrt auf dem Reiseprogramm. Somit werden die Teilnehmer beim Rückflug am 14. Januar ganz sicher tief beeindruckende und unvergessliche Erlebnisse mit zurückbringen. jm