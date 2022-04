30 Jahre Rad-Treff wird gefeiert

Hainstadt. Am Mittwoch, 13. April starteten 25 Radler in die Radsaison . In 2 Gruppen, geführt von ElkeGeier und der Gründerin des Rad-Treffs, Monika Flödl, werden ab sofort jeden Mittwoch Touren im Umkreis von 25 bis 40 Kilometer gefahren. Treffpunkt ist immer um 18.30 Uhr am Zäunenweg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inzwischen sind viele mit dem e-bike dabei,das klappt aber ganz gut.

Jeden Mittwoch werden – geführt von Elke Geier und Monika Flödl – wieder Touren gefahren. © SpVgg Hainstadt

Am Donnerstag, 26. Mai, wird das Jubiläum im Rahmen eines Radlerbiergartens am Sportheim gefeiert, wozu die Bevölkerung sowie Rad-Treffs von auswärts teilnehmen können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ebenso ist eine Zwei-Tages-Tour im Juli geplant.