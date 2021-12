2G-Bändchen in beiden Städten gültig

Buchen/Walldürn. Seit Donnerstag kann man nach einmaliger 2G-Kontrolle bei einer der Ausgabestellen im jeweiligen Stadtgebiet kontrollfrei einkaufen. Beim ersten „Check in“ in einem der teilnehmenden Geschäfte erhalten die Kunden auf Wunsch ein Armbändchen ans Handgelenk angelegt. Mit diesem kann man dann bequem weiter im Einzelhandel einkaufen, ohne mehrfach kontrolliert werden zu müssen.

Ab diesem Samstag gehen die Städte Buchen und Walldürn diesen Weg gemeinsam. Die Bändchen (gelb: „Kaafs in Dürn“ für Walldürn und grün: Weihnachtsmarkt Buchen) können vom Einzelhandel beider Städte akzeptiert werden. Somit steht einem entspannten Weihnachtseinkauf nichts mehr im Weg.

Die Bändchen werden durch die Ergänzung des Ausstelldatums tagesaktuell und gelten nur an diesem Tag. Sie können nicht übertragen werden und werden beim Ausziehen zerstört. Diese Aktion wurde so mit den jeweiligen Ortspolizeibehörden in enger Zusammenarbeit abgestimmt. Somit bietet sich dem Kunden ein stressfreies Einkaufen und die Händler müssen nicht mehrfach kontrollieren.

Sieben Ausgabestellen in Walldürn bieten diesen Service während der Einzelhandelsbeschränkung zu den bekannten Öffnungszeiten: Folhoffer Stoffhandel, Gehrig Mode und Mehr, Schuh Müller, Uschis Modeeck, Wohnfitz, Wollstüble Pilster und die Tourist- und Freizeitinformation am Ausgabefenster der „Einkaufen und Gewinnen Aktion“.

In Buchen gibt es fünf Ausgabestellen: Tourist-Information, Daja Mode, Eichhorn Mode für Alle, Schuhhaus Farrenkopf, Schuhe Sport Haag.

Weitere Fragen zu den Einkaufsbändchen beantworten die jeweiligen Tourist-Informationen in Buchen (Telefon 06282/2780) und in Walldürn (Telefon 06282/67105).