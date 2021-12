247 Impfdosen an zwei Tagen

Buchen. Am vergangenen Wochenende bot das DRK Buchen in seinen Räumlichkeiten vor allem für seine ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter ein Impfangebot an. Ein Team der SLK-Kliniken Heilbronn verabreichte an zwei Tagen stolze 247 Impfdosen, darunter 15 Erstimpfungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Termine wurden nicht nur den DRK-Helfern des Altkreises Buchen zur Verfügung gestellt, sondern auch denen des Nachbarkreisverbands Mosbach. Ebenso hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Zudem konnten mehr als 50 Termine an spontane Impfwillige vergeben werden.

Deutlich besser geschützt

Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath freute sich über diese Aktion, die mit einem kleinen Team des DRK sowie vier Helfern der SLK-Kliniken mit verhältnismäßig geringem Aufwand durchgeführt werden konnte. „Mit diesem Impf-Wochenende konnten wir unseren Helfern die Möglichkeit geben, sich unkompliziert auffrischend impfen zu lassen. So sind diese auch über die Feiertage und den Jahreswechsel gerade in etwaig kommenden Einsätzen deutlich besser geschützt.“