24 300 Euro gesammelt

Neckar-Odenwald-Kreis. Kurz nach der Invasion Russlands in der Ukraine hat das katholische Dekanat Mosbach-Buchen zu Gottesdiensten und zum Gebet für den Frieden eingeladen sowie einen Spendenaufruf zur Ukrainehilfe gestartet. Durch diese Kollekten in allen Seelsorgeeinheiten und durch zusätzliche großzügige Einzelspenden kam ein Ergebnis von 24 300 Euro zusammen.

Den leitenden Pfarrern der zehn Seelsorgeeinheiten des Dekanats Mosbach-Buchen und dem Dekanatsratsvorstand war und ist es wichtig, Hilfe zu leisten für die von diesem Krieg besonders Betroffenen. Dekan Johannes Balbach freut sich, dass sich so viele Menschen von der Not der Bevölkerung und der Flüchtlinge haben ansprechen lassen und mit diesem hohen Betrag wertvolle Unterstützung gegeben werden kann. Balbachs Dank gilt allen, die in den Gottesdiensten bei der Sonderkollekte oder durch Überweisung ein Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe gesetzt haben.

Das Dekanat unterstützt mit dem Geld „Caritas International Freiburg“, das Hilfswerk der deutschen Caritas. Die Spenden kommen zur Hälfte der Katastrophenhilfe in der Ukraine sowie Projekten für die nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge zugute. In der Ukraine und in den Nachbarländern, aber auch in Deutschland versorgen und begleiten hunderte auch ehrenamtlich engagierte Mitarbeiter ukrainische Kriegsflüchtlinge in dieser schwierigen Zeit.

Neben den Spenden gibt es in den einzelnen Seelsorgeeinheiten auch weitere Hilfsaktionen, Angebote und die Bereitstellung von Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Die Einsatzbereitschaft zeigt die Verbundenheit mit den Menschen in Not und ist ein lebendiges Glaubenszeugnis. Den Menschen wird damit Hoffnung, Zuversicht und Würde geschenkt.