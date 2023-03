2000 Euro für das Jugendzentrum „TÜFF“

Buchen. Der Lions-Club Madonnenland hat 2000 Euro an das Kinder- und Jugendzentrum „TÜFF“ in Buchen gespendet. Jugendhausleiter Dustin Hartmann sowie die Mitarbeiter Irina Skorodnik und David Grimm nahmen die Spende am Mittwochnachmittag symbolisch entgegen.

„Wir unterstützen das Jugendzentrum schon seit ungefähr 15 Jahren regelmäßig mit Spenden“, sagte Doris Friesenhahn vom Lions-Club. So habe man für die Besucher dieser Einrichtung unter anderem Computer, ein Schwarzlicht-Kino und Gegenstände für die Küche zur Verfügung gestellt.

Das gespendete Geld wird nach den Worten von Dustin Hartmann für Dinge verwendet, die man für die tägliche Arbeit benötigt. Wie der Leiter des Jugendhauses erläuterte, bilde ein Schwerpunkt der Arbeit die Aktion „Schlüsselkind“. In diesem Rahmen werden überwiegend Schüler der Meister-Eckehart- und der Jakob-Mayer-Schule betreut, deren Eltern nach Schulschluss nicht für sie da sein können, weil sie arbeiten müssen. Die Kinder erhalten Hausaufgabenbetreuung und ein Freizeitprogramm wie Angebote in den Bereichen „Tanz“ und „Theater“. Derzeit ist das Jugendhaus mit 23 Kindern ausgelastet. mb