20. Türchen wird geöffnet

Buchen. Preise im Gesamtwert von 3250 Euro sind im heutigen Lions Adventskalender zu finden. Daran beteiligt hat sich das Kraft-Werk Schwarzach Oliver Caruso mit zehn Gutscheinen im Wert von je 100 Euro (Nummern 6816, 4585, 2549, 9024, 8305, 2797, 2832, 6723, 6500, 6850). Zehn Gutscheine im Wert von je 75 Euro kommen von der Gemeinschaftspraxis Dr. Schüßler, B. Wagner, I. Wagner, Dr. Elei in Buchen (7509, 7097, 5253, 6986, 2604, 3910, 6543, 2093, 8835, 5065). Die Kinderzahnarztpraxis Dr. Angelika Schüßler beteiligt sich mit fünf Bargeldgutscheinen über je 100 Euro (5114, 8799, 3251, 4620, 3644). Die Weberei Pahl in Külsheim hat 20 Einkaufsgutscheine über jeweils 50 Euro in den Adventskalender gelegt (2726, 1968, 2497, 4817, 7948, 1546, 7190, 2290, 6295, 2379, 8195, 6706, 7435, 3159, 5059, 3782, 3165, 4431, 3987, 7812).

