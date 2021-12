18. und 19. Türchen geöffnet

Buchen. Preise im Wert von 2450 Euro sind in der heutigen Ziehung des Lions-Adventskalenders zu gewinnen. Fünf Gutscheine über je 50 Euro kommen von der Energie + Umwelt eG in Buchen mit den Nummern 7522, 8867, 4044, 2710, 3854. Von der Weiss GmbH kommen drei Bargeldgutscheine über je 100 Euro mit den Nummern 6623, 5330, 8124. Der Hof Holger Stich in Oberneudorf beteiligt sich mit zwei Gutscheinen über je 25 Euro mit den Nummern 3887, 3322. Vier Verzehrgutscheine in Höhe von je 25 Euro können bei Carrubo Ristorante & Trattoria in Mudau eingelöst werden 1843, 1915, 4481, 7835. Fünf Bargeldgutscheine über je 50 Euro haben Dr. Kurt u. Kirsten Häfner & Dr. Andreas Schmitt in den Kalender gelegt 6449, 7798, 7992, 1398, 4211. Ein Familien-Fotoshooting im Wert von 400 Euro kommen von tomann marketing in Hainstadt mit der Nummer 2154.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fünf Einbauleuchten Sets im Wert von je 120 Euro hält das LiCo Elektronik Licht-Concept in Walldürn bereit 5861, 6404, 8604, 5913, 4303. Mit zehn Bargeldpreisen über je 50 Euro beteiligt sich die Huth-Haus GmbH in Seckach verteilt auf die Nummern 1904, 1482, 3850, 2067, 8039, 5972, 2718, 3383, 3408, 6150. Preise im Wert von 2430 Euro sind in der Ziehung am dritten Adventssonntag im Lions-Adventskalender. Mit acht Gutscheinen im Wert von je 25 Euro beteiligt sich die Firma Follhoffer aus Walldürn verteilt auf die Nummern 2233, 8093, 6747, 7024, 1143, 5737, 6845, 8079. Ein Samsung Galaxy Tab S6 Lite im Wert von 330 Euro hat die Firma Hoffmann + Krippner in den Kalender gelegt 5829.

Über eine Wochenendausfahrt im Jaguar I-Pace Elektroauto von Brückner & Hofmann Jaguar, Range u. Land Rover im Wert von 500 Euro darf sich der Besitzer mit der Nummer 9033 freuen. Zehn Bargeldpreis in Höhe von je 50 Euro hat die Germann Russian Software Engineering GmbH in Höpfingen eingebracht verteilt auf die Nummern 3506, 8817, 1890, 7921, 6782, 6944, 4353, 3315, 2693, 2742. Zehn Gutscheine im Wert von je 30 Euro kommen von der Sonnen Apotheke in Buchen mit den Nummern 4181, 4589, 6346, 3008, 2472, 4810, 1171, 7965, 6458, 7913. Mit zehn Gutscheinen über je 30 Euro beteiligt sich die Apotheke am Musterplatz verteilt auf die Nummern 5392, 6247, 4533, 3535, 6134, 1799, 6686, 3092, 8879, 4617. Zehn Gutscheine im Wert von je 30 Euro hat die Stadt-Apotheke am Bild in den Kalender gelegt 8502, 7608, 3688, 3307, 7727, 7793, 7944, 1120, 8165, 7677.