17. Türchen wird geöffnet

Buchen. Preise im Wert von 2000 Euro sind in der heutigen Ziehung des Lions-Adventskalenders zu gewinnen. Daran beteiligt das Grafikhaus Buchen mit zehn Gutscheinen über je 25 Euro verteilt auf die Nummern 7896, 4867, 8545, 7647, 4784, 5774, 6772, 4510, 3023, 3839. Von EBB Müller Energieberatungsbüro kommt ein Bargeldpreis in Höhe von 50 Euro mit der Nummer 2200. Vier Gutscheine über je 50 Euro hat „Der Brillenjumbo“ Hartmut Ceh in den Kalender gelegt 8524, 2941, 4866, 4412. Vier Massagegutscheine im Wert von je 25 Euro kommen von der Physiotherapie Dyszy in Hardheim mit den Nummern 2579, 1760, 1792, 3682. Der Hornbach Baumarkt in Heidelberg beteiligt sich mit vier Gutscheinen über je 50 Euro mit den Nummern 3848, 6453, 1280, 8755. Die Augenarztpraxis Buchen Matthias Griebel hält zwanzig Bargeldpreise im Wert von je 50 Euro bereit 5398, 2858, 1684, 1838, 1129, 5376, 3490, 8513, 7328, 8310, 5948, 8177, 7554, 3874, 4514, 3631, 1670, 6874, 2539, 2208. Zwei Gutscheine über je 25 Euro können bei der Bäckerei Schlär in Mudau eingelöst werden 2156, 4722. Ein Gutschein für 10 Personen im Römerbad Walldürn im Wert von 105 Euro kommt von der Stadt Walldürn mit der Nummer 2152. Das Geopark Infozentrum in Walldürn hält einen Gutschein im Wert von 45 Euro für eine Nachtwächterführung in Hardheim mit 10 Personen bereit 5698.

