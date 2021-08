Karl-Trunzer-Schule in Buchen - Schüler organisierten spontane Spendenaktion / Beteiligung an Projekt von Familie Röcker 1650 Euro für Opfer der Flutkatastrophen in Deutschland gesammelt

1650 Euro kamen bei der spontanen Spendenaktion der Karl-Trunzer-Schule für die Opfer der Flutkatastrophe zusammen. © KTS