16. Türchen wird geöffnet

Buchen. Preise im Wert von 1510 Euro sind in der heutigen Ziehung des Lions Adventskalenders zu gewinnen. Mit zwölf Gutscheinen im Wert von je 25 Euro beteiligt sich die „Beuchertsmühle“ in Walldürn verteilt auf die Nummern 8450, 7385, 2746, 1237, 1145, 2331, 4321, 4088, 4824, 3871, 7665, 4779. Vier Gutscheine über je 25 Euro können bei Gehrig Mode & Mehr in Walldürn eingelöst werden 7332, 6565, 8840, 1514. Zwei Schnupperkurs Gutscheine im Wert von je 150 Euro hält der Golf Club Glashofen Neusaß mit den Nummern 2174, 8933 bereit. Zwei Gutscheine über je 25 Euro kommen vom Telehaus Egenberger in Waldhausen mit den Nummern 4503, 1607. Zwei Bargeldpreis über je 50 Euro kommen von der Schreinerei Bernd Neuberger in Altheim 6030, 8386. Fünf Bargeldpreise in Höhe von je 30 Euro hat Bäuerlein Objektdesign in Hardheim eingelegt 4428, 8671, 2738, 7886, 5149. Vier Gutscheine über je 25 Euro kommen von Hair & Beauty Gossenberg in Buchen mit den Nummern 7415, 5807, 1064, 6792. Mit sechs Gutscheinen über je 50 Euro beteiligt sich Reichert Haircompany in Buchen mit den Nummern 7576, 3806, 1388, 1043, 3640, 8552. Zwei Gutscheine über je 25 Euro kommen von Union Bauzentrum Hornbach mit den Nummern 3885, 5134. Fünf Bargeldpreise in Höhe von je 30 Euro hat Zahntechnik Bernhard Stipp in Limbach in den Kalender gelegt 3418, 1293, 8957, 1769, 7149.

