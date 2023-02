16 000 Euro für die renovierte alte Sakristei

Buchen. Zu seiner ersten Sitzung im Jahr 2023 traf sich der Vorstand des Kirchlichen Bauvereins St. Oswald in der Stadtkirche. Pfarrer und Dekan Johannes Balbach stellte die umgestaltete und neu renovierte Alte Sakristei den anwesenden Vorstandsmitgliedern vor.

Der ansprechend gestaltete Raum verfügt nun über eine Heizung und eine funktionelle Küchenzeile mit Spülmaschine sowie platzsparend untergebrachte, hochwertige Stehtische. Er kann zukünftig für Besprechungen kleinerer Gruppen sowie für die Vorbereitung von Empfängen in und vor der Kirche genutzt werden.

Die Kosten für die Neugestaltung belaufen sich zusammen mit dem Einbau des Windfangs am Hauptportal auf 74 000 Euro. Auf Vorschlag des Vorsitzenden, Bürgermeister Roland Burger, beschloss der Vorstand, die auf die Kirchengemeinde anfallenden Kosten von 31 000 Euro mit 16 000 Euro zu bezuschussen.

Bei der sich anschließenden Besprechung im Pfarrhaus tauschte man sich über weitere anstehende bauliche Maßnahmen aus. Besonderes Interesse beanspruchte dabei die Zukunft des Wimpinahauses. Hier stehen schwierige Entscheidungen an, die durch die aktuelle Steigerung der Baukosten, der Zinsen und der Inflation nicht leichter werden. Notwendige Arbeiten an der Orgel, die durch die Überarbeitung der Kleinspannungsverordnung erforderlich sind, belaufen sich auf 13 000 Euro. Den für die Kirchengemeinde anfallenden Betrag von 5600 Euro bezuschusst der Verein ebenfalls mit 50 Prozent. Ebenso wird der Verein sich an den Kosten für die Schadensbehebung an der Abt-Bessel-Kapelle mit 50 Prozent beteiligen.

Weiter auf der Agenda steht die Betonsanierung an den Pfeilern des Chores in St. Oswald. Sie wird mittelfristig notwendig werden. In seinen Schlussworten betonte Roland Burger die Bedeutung des Kirchlichen Bauvereins, der die Kirchengemeinde bei ihrer Aufgabe, die Kirche und die kirchlichen Gebäude in gutem Zustand zu erhalten, maßgeblich unterstützt und entlastet. Für 2023 wünschte er sich, dass noch mehr Bürger und Bürgerinnen dieses wertvolle Anliegen durch einen Vereinsbeitritt unterstützen. bli