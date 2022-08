Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tourismus 150 überwiegend motorisierte Radler bei Buchen unterwegs

Das „Drei-Länder-Rad-Event“ ist am Donnerstag in Amorbach gestartet. Die rund 150 Teilnehmer legten ihre erste Rast im Waldschwimmbad in Buchen ein. Die Tour endet am Samstag wieder in Amorbach.