Das „Drei-Länder-Rad-Event“ ist am Donnerstag in Amorbach gestartet. Die rund 150 Teilnehmer legten ihre erste Rast im Waldschwimmbad in Buchen ein. Die Tour endet am Samstag wieder in Amorbach.

Buchen. Die rund 150 Radler trafen überpünktlich am Montagvormittag im Buchener Waldschwimmbad ein. Nicht einmal 90 Minuten benötigten sie für die 17 Kilometer lange Strecke von Amorbach über

