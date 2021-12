15. Türchen wird geöffnet

Buchen. Preise im Wert von 1452 Euro sind in der heutigen Ziehung des Lions Adventskalenders zu gewinnen. Eine Wochenendfahrt im ID.3 Elektroauto im Wert von 380 Euro hält das Autohaus Lademann mit der Nummer 2001 bereit. Sechs Bargeldpreise in Höhe von je 50 Euro kommen von A-CON Architektur-Consulting Tauberbischofsheim mit den Nummern 5668, 8510, 6004, 2110, 5449, 2699. Alutechnik Junge Ideen aus Alu und Glas in Aschaffenburg beteiligt sich mit vier Bargeldpreisen über je 50 Euro mit den Nummern 7309, 7258, 2876, 2238. Vier Gutscheine über je 25 Euro kommen von Leder Kaiser Textile Werbung und Lederwaren 8916, 2603, 5528, 8670.

Zwei Bargeldpreise über je 50 Euro kommen von ECC Gehrig Münzzählmaschinen 7327, 4772. Das Cafe Vola in Waldstetten beteiligt sich mit fünf Frühstücksgutscheinen über je 29,50 Euro mit den Nummern 1805, 8692, 8384, 4083, 1724. Drei Bargeldpreise im Wert vom je 25 Euro kommen von der Bäckerei Hollerbach Theo Slepkowitz 3325, 6805, 7364.