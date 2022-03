1336 Gespräche geführt

Buchen. 1336 Beratungsgespräche hat das Integrationsteam der Stadt Buchen 2021 geführt. Nadine Appenzeller und Lisa-Marie Keller, die sich dafür 1,55 Stellen teilen, informierten in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch über ihre Arbeit. Sie definiert sich darin, Flüchtlingen und Asylsuchenden zu helfen, sich in Buchen zurechtzufinden, zum Beispiel bei der Schul-, Arbeits- und Wohnungssuche. Zuletzt war das Integrationsduo vor allem mit Flüchtlingen aus der Ukraine beschäftigt. Und da hier noch deutlich mehr Menschen erwartet werden, wollte Gemeinderat Markus Dosch wissen, ob das Stellenkontingent dann noch ausreiche. Bürgermeister Burger sagte daraufhin: „Wenn wir hier weiteren Bedarf haben, werden wir uns darüber unterhalten.“ mf

