13. Türchen wird geöffnet

Buchen. Preise im Wert von 1550 Euro sind in der heutigen Ziehung des Lions Adventskalenders zu gewinnen. Daran beteiligt sich die BS-Consulting Benno Schell in Höpfingen mit drei Bargeldpreisen über je 200 Euro mit den Nummern 8677, 2546, 3741. Vom Einkaufsmarkt Obi in Buchen kommen zehn Einkaufsgutscheine über je 25 Euro verteilt auf die Nummern 7105, 1858, 6945, 7745, 7225, 8711, 8575, 7559, 6529, 6611. Das Sporthaus „Mum“ hat vier Gutscheine über je 25 Euro in den Kalender gelegt 5152, 5869, 8255, 1069. Sechs Bargeldpreise über je 25 Euro kommen von Jürgen Schmid Parkett und Fußbodentechnik mit den Nummern 7654, 5695, 1184, 8548, 5204, 6414. Eine Sachspende in Höhe von 400 Euro kommt von der Franz Fertig GmbH mit der Nummer 8051. Zwei Familiensaisonkarten kommen vom Trägerverein Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf 1955, 2632.

