13 Teilnehmer bekamen ihre Urkunde

Buchen. 13 Teilnehmende aus den Feuerwehren Buchen, Ravenstein, Rosenberg und Waldbrunn sowie der Werkfeuerwehr Magna erhielten ihre Teilnehmerurkunden vom stellvertretenden Kreisbrandmeister a.D., Erich Wägele. Um die Kontaktzahlen auf ein Minimum zu reduzieren wurde auf die Einladung von Kommandaten und Ehrengäste verzichtet. Der Truppführerlehrgang ist der erste Führungslehrgang innerhalb der Feuerwehr.

Außerdem ist er Voraussetzung für weiterführende Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal und für das Leistungsabzeichen in Gold.

Zu den Inhalten dieser 35 Stunden dauernden Ausbildung gehören unter anderem Rechtsgrundlagen und Organisation, Brennen und Löschen und technische Hilfeleistung. Lehrgangsleiter Josef Wegner dankte den Teilnehmern für die gute Mitarbeit. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Erich Wägele dankte dem Ausbilderteam um Lehrgangsleiter Josef Wegner, bestehend aus Andreas Hollerbach, Sven Klohe und Steffen Hein für die geleistete Arbeit.

Im Anschluss daran erhielten die Teilnehmenden ihre Urkunden. Erfolgreich an diesem Lehrgang haben teilgenommen: Lukas und Fabian Hampel (beide Merchingen), Markus Kniel, Sven und Lukas Kühner (alle Bödigheim), Jens Kolbenschlag (Werkfeuerwehr Magna), Dominik Matt, Felix Müller und Johannes Linsler (alle Hettingen), Philip Steigleder (Reisenbach), Patrick Bier und Lukas Reinhard (Strümpfelbrunn), Benjamin Pfeil (Rosenberg). mag

