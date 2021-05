120 positive Ergebnisse aus 25 000 Schnelltests

Buchen. Nachdem schon im Februar Lehrer und Erzieher in ihren Einrichtungen von mobilen Teams des DRK getestet wurden, ging das erste Corona-Testzentrum für alle Bürger Anfang März in Betrieb. Die Bundestestverordnung verspricht jedem Bürger wöchentlich einen kostenfreien Schnelltest. Das Rote Kreuz in Buchen hat seit Januar an seinem Standort in der Henry-Dunant-Straße 1 in Buchen eine Schnellteststation für Firmenkunden betrieben. Nach der Erweiterung der Bundestestverordnung wurde dann das erste kommunale Testzentrum im Neckar-Odenwald-Kreis in Buchen eröffnet. Vorausschauend wurde eine zweite Station in der Marktstraße eingerichtet, um die seit Beginn der Corona-Pandemie gebeutelten Einzelhändler zu unterstützen.

Wie sich in der vorletzten Woche zeigte, eine sinnvolle Entscheidung, da für kurze Zeit ein Betreten des Einzelhandels nur mit aktuellem Schnelltest möglich war – bis zur Schließung der Läden aufgrund hoher Inzidenzzahlen.

DRK-Teststationen Schnelltest-Zentrum Buchen (DRK Kreisverband Buchen, Henry-Dunant-Straße 1): Montag bis Freitag von 7 bis 9 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Schnelltest-Station Buchen (Marktstraße am Stadtturm): Montag bis Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr, Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Schnelltest-Station „Sanus Apotheke“ in Buchen (Daimlerstraße 1): Montag bis Samstag von 13 bis 19 Uhr, Mittwoch und Donnerstag zusätzlich von 7 bis 13 Uhr. Schnelltest-Zentrum Walldürn („Haus der offenen Tür“, Schachleiterstraße 27): Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 17.30 bis 21 Uhr. RIO-Schnelltest-Zentrum Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstraße 14): Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 15 Uhr. RIO-Schnelltest-Station Adelsheim („Roßparkplatz“; neuer Standort ab 14. Mai vor dem Rathaus): Montag, Donnerstag und Freitag von 17 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Schnelltest-Station Mudau (Parkplatz, TSV Sportheim): Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 15 Uhr. Sonderöffnungszeiten an Christi Himmelfahrt, 13. Mai: Schnelltest-Station Buchen (Marktstraße): 9.30 bis 12.30 Uhr. RIO-Schnelltest-Station Adelsheim (Roßparkplatz): 13 bis 17 Uhr, Schnelltest-Zentrum Walldürn („Haus der offenen Tür“): 17.30 bis 21 Uhr.

In Buchen ist außerdem eine dritte Station am Schifferdecker-Areal geöffnet (Sanus Apotheke). Durch diese Ergänzung kann man sich in Buchen an sieben Tagen in der Woche

Ehrenamtliche Helfer

In Walldürn im „Haus der offenen Tür“ eröffnete der DRK-Kreisverband gemeinsam mit dem Ortsverein Walldürn ein weiteres Testzentrum. Dieses wird durch hauptamtliche Mitarbeiter des Kreisverbands und ehrenamtliche Helfer des Ortsvereins gemeinsam betrieben.

In Osterburken und Adelsheim ist jeweils eine Station im Auftrag der „RIO“-Kommunen in Betrieb. Dort ist ebenfalls an sieben Tagen pro Woche eine Testung möglich. Einem Friseur- oder Fußpflegebesuch am Montag steht somit nichts mehr im Wege. Durch die geänderte Corona-Verordnung sind bei vielen körpernahen Dienstleistungen nun Bestätigungen über einen negativen Schnelltest nötig.

Mit Änderung der Verordnung stieg die Nachfrage nach Schnelltests noch einmal deutlich an. Auch in Mudau kann man sich am TSV Sportheim testen lassen. Dort unterstützt der TSV Mudau die Aktion mit Räumlichkeiten und Verwaltungspersonal.

Dank eines Online-Buchungs- und Ergebnissystems, das gemeinsam mit einer örtlichen Werbeagentur eigens entwickelt worden war, kann man sich unter www.schnelltest.drk-kv-buchen.de freie Termine anzeigen lassen und direkt online buchen. Mithilfe dieser Voranmeldung wird das Ergebnis bequem nach der Testung ohne Wartezeit an die angegeben E-Mail-Adresse gesendet. Buchungen sind auch telefonisch unter 06281/5222-35 möglich. Spontan kann sich testen lassen, wer vor Ort etwas Wartezeit mitbringt. Jeder Bürger wird an den Stationen getestet, unabhängig vom Wohnort.

„Wir legen sehr viel Wert auf Hygiene und Datenschutz“, betont Steffen Horvath, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands. „Viele unsere Helfer sind schon im medizinischen Bereich vorgebildet, entweder als Sanitäter oder Pflegefachkraft. Hier sehen wir unsere ganz große Stärke. Wir wissen einfach, wie das geht. Dafür steht das Rote Kreuz ein. In der Not und vor allem bei gesundheitlichen Themen sind wir Profis und vor Ort.“

Mittlerweile sind über 35 Helfer aktiv, teilweise auch aus anderen Branchen, nach intensiver Schulung, einigen Einarbeitungstagen und ärztlicher Supervision, so dass ein sicherer Ablauf gewährleistet werden kann. „Das Rote Kreuz zeigt durch sein Engagement bei den Schnelltests wieder einmal, dass es zur Stelle ist, wenn Hilfe gebraucht wird“, so Roland Burger, Präsident des Buchener Kreisverbands.

Bei mittlerweile mehr als 25 000 durchgeführten Tests wurden 120 positive Ergebnisse festgestellt. Ein Großteil davon wurde durch einen PCR-Test (Labortest) bestätigt. Auch PCR-Tests werden beim Roten Kreuz in Buchen im Auftrag des Gesundheitsamtes durchgeführt.

Somit erübrigt sich die oft nervenaufreibende Suche nach einem PCR-Test, nachdem ein meist unerwartetes positives Schnelltestergebnis aufgetreten war.