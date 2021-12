11. und 12. Türchen geöffnet

Buchen. Preise im Wert von 1450 Euro sind in der Ziehung am 11. Dezember des Lions Adventskalenders zu gewinnen. Mit vier Bargeldpreis über je 50 Euro beteiligt sich Auto Elektrik Müller 7136, 1503, 6952, 3894. Insgesamt zehn Bargeldpreis im Wert von je 50 Euro hat die Hausarztpraxis Susanne Krautheim in Buchen in den Kalender gelegt 8586, 3549, 8576, 8500, 2391, 8263, 8401, 3343, 3451, 5944. Mit zehn Verzehrgutscheinen über je 30 Euro beteiligt sich das Gasthaus zum Löwen 2321, 3977, 4561, 4174, 6613, 4139, 4610, 4146, 2387, 3003. Von pro optik kommen vier Gutscheine im Wert von je 50 Euro mit den Nummern 2935, 1676, 3324, 5238. Vier Einkaufsgutscheine über je 25 Euro hat das Blumenhaus Kaufmann Edeltrud Thoma in den Kalender gelegt 7902, 2243, 4357, 6715. Von der Backstube Peter Müssig kommen ebenfalls vier Gutscheine über je 25 Euro mit den Nummern 1553, 7822, 3183, 7957. Zwei Gutscheine über je 25 Euro kommen von Viola Hairstyles Greulich in Höpfingen 4050, 4133.

Am dritten Adventssonntag liegen 37 Gewinne im Gesamtwert von 1420 Euro im Lions Adventskalender. Mit zehn Wertgutscheinen über je 50 Euro beteiligt sich die Sparkasse Neckartal-Odenwald verteilt auf die Nummern 7999, 5470, 4604, 8237, 4946, 7597, 5712, 4476, 3341, 4455. Fünf Gutscheine der Aktivgemeinschaft im Wert von je 50 Euro hat die Odenwald Treuhand GmbH beigesteuert 6497, 1463, 6906, 1480, 6045. Mit zwei Gutscheine über je 60 Euro beteiligt sich die Physiotherapie Burkhard Scheuermann mit den Nummern 2217, 6979. Von Möbel Gramlich kommen sechs Einkaufsgutscheine im Wert von je 25 Euro mit den Nummern 6123, 6644, 2347, 7047, 1631, 2274. Vier Gutscheine im Wert von je 25 Euro kommen von der Tanzschule Michaela Metz 2025, 5624, 8706, 6751. Mit vier Verzehrgutscheine über je 25 Euro beteiligt sich das Hotel Prinz Carl 7217, 2126, 8926, 7417. Zwei Gutscheine über je 25 Euro hält die Tankstelle Herm bereit 2124, 4592. Zwei Gutscheine über je 25 Euro kommen vom Bistro Waldeck Christian Ulmer 7675, 8614. Ein weiterer Gutschein in Höhe von 60 Euro kann in der Buchhandlung Volk eingelöst werden 5329. Das Hutatelier Lang in Walldürn beteiligt sich mit einem Bargeldgewinn in Höhe von 50 Euro mit der Nummer 2262.