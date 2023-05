11 111,11 Euro für neue Verstärkeranlage

Hettigenbeuern. 11 111,11 Euro wurden von der Volksbank Franken an die Heddebörmer Musikanten überreicht – die neue Verstärkeranlage, die dringend benötigt wird, kann nun realisiert werden.

Die Heddebörmer Musikanten spielen seit vielen Jahren in der näheren und weiteren Umgebung zur Unterhaltung auf. Die dafür notwendige Verstärkeranlage ist mittlerweile über 30 Jahre alt und zeigt erste Ausfallerscheinungen. So ist beispielsweise bei einem Auftritt im letzten Jahr der Gesang mitten im Lied ausgefallen. Deshalb warb der Musikverein Hettigenbeuern auf der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Franken um finanzielle Unterstützung für das Projekt „Eine neue Verstärkeranlage“.

Mit der Anschaffung dieser Anlage sollen die Festzelte und Plätze wieder gut beschallt werden. Zur offiziellen Spendenübergabe im Götzenturm in Hettigenbeuern übergab Prokurist Reiner Kistner von der Volksbank Franken den Spendenscheck an die Verantwortlichen des Musikvereins. Mit 11 111,11 Euro wurden 111 Prozent des gewünschten Spendenziels in Höhe von 10 000 Euro erreicht, die Genossenschaftsbank steuerte 5000 Euro bei.

Als Dirigent der Heddebörmer Musikanten bedankte sich Bernd Berres im Namen des Musikvereins bei der Volksbank Franken für die Möglichkeit zur Durchführung des Crowdfunding-Projekts und für die finanzielle Hilfe. Ein Dankeschön ging an alle Spender, die mit ihrer großzügigen Unterstützung zum Gelingen des Projekts beigetragen haben und ohne die das neue digitale Mischpult und die zugehörigen Lautsprecherboxen wahrscheinlich ein Traum geblieben wären.