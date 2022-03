100 Jahre Heimatverein Hainstadt: „Zukunft braucht Vergangenheit”

Hainstadt. „Es ist unsere Aufgabe, die Vergangenheit zu wahren, die Gegenwart zu leben, um damit unsere Zukunft zu gestalten“: Dieses Credo lebt der Heimatverein Hainstadt 1922 seit 100 Jahren. Am 22. August 1922 von Pater Ambrosius Götzelmann gegründet, hat der Verein sich zum Ziel gesetzt, das Leben und Geschehen der Heimat zu begleiten und zu dokumentieren: Das Archiv von Vorsitzendem Ewald Gramlich umfasst mehr als 90 000 Dateien aus und über „Heescht“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwerpunkte der Arbeit sind die jährlich edierten Heimatblätter, die auch weit über Hainstadt hinaus gut bekannt sind, sowie die Durchführung der Heimattage. „Gemäß der 1926 aufgestellten Satzung hat sich der Heimatverein der Sammlung und Pflege heimatkundlicher Unterlagen in Wort und Bild, der Förderung des Erhalts von Denkmalen, Kleindenkmalen wie Bildstöcken und Naturdenkmalen verschrieben“, fasst der seit 2002 amtierende . Vorsitzende Ewald Gramlich – unermüdlicher Impulsgeber und Motor zahlreicher Ideen – die Ideale zusammen.

Bildstöcke restauriert

Im vergangenen Jahrhundert konnten dahingehend zahllose Bildstöcke und Kleindenkmale auf Hainstadter Gemarkung restauriert werden. Besondere Marksteine speziell der jüngeren Vergangenheit waren und sind der Bau der im Oktober 2007 nach 2025 ehrenamtlichen Arbeitsstunden eingeweihten St.-Anna-Kapelle, die Restaurierung des Häuserbrunnens, die Sanierung der Marienstatue („Bild“), der im Juni 2012 eingeweihte Bildstock im Baugebiet „Neue Gärten“ sowie der Osterbrunnen, der im vergangenen Jahr erstmals in farbenfroher Weise auf die Auferstehung des Herrn einstimmte. „Das alles und mehr wird in unserem vereinseigenen Archiv festgehalten, Zukunft braucht Vergangenheit“, erklärt Ewald Gramlich.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Gemeinsame Aktionen, Feste und Veranstaltungen in guter Zusammenarbeit mit anderen örtlichen Vereinen wie die 1200-Jahr-Feier Hainstadts 1975 und im Jahr 2000 die unvergessene 1225-Jahr-Feier sind auch Bestandteile des Heimatvereins.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sein Jubiläum feiert der Heimatverein mit einem Festwochenende an und in der Mehrzweckhalle: Am Samstag, 14. Mai, beginnt um 19.30 Uhr der Festakt mit Ansprache und Abendprogramm mit dem „Zwibbelclub 2.0“.

Den Sonntag, 15. Mai, leitet der um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Magnus gefeierte Festgottesdienst ein. Im Anschluss findet ein Festzug mit den örtlichen Vereinen, dem Musikverein und allen Heimatfreunden zur Mehrzweckhalle statt, wo nach dem musikalischen Frühschoppen und dem Mittagessen ein Nachmittagsprogramm für Jung und Alt aufgeboten wird.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Aktion der Fastnachter „Buchemer Wagenrad”: Schwartenmagen geht nach Bödigheim Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Deutschland sucht den Superstar” DSDS-Teilnehmer Arian Golic: „Für das Singen brennt mein Herz” Mehr erfahren

Plakate gedruckt

„Wir würden uns sehr freuen, wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht und wir dieses besondere Jubiläum mit aller Freude und Würde sowie einem Wiedersehen mit Freunden feiern könnten“, hofft Ewald Gramlich, der mit dem Vorstand und den Beiratsmitgliedern schon zahlreiche Vorkehrungen trifft: Auch die Plakate sind schon gedruckt.