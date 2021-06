Zwei Kinder schwer verletzt

Boxberg. Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten kam es am späten Montagnachmittag auf der B292 im Bereich der Einmündung nach Schwabhausen. Wie die Polizei den FN mitteilte, fuhr der 34-jährige Fahrer eines Suzuki aus Boxberg kommend in Richtung A 81. An der Einmündung Schwabhausen, die in einer langgezogenen Rechtskurve liegt, bog er dann nach links in Richtung Schwabhausen ab. Dabei übersah er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw. Dessen Fahrer leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Im Suzuki lösten die Airbags aus. Die beiden mitfahrenden Kinder im Alter von zehn und elf Jahren wurden schwer verletzt. Das elf-jährige Kind so schwer, dass ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Der Fahrer und sein zehnjähriges Kind

wurden ebenfalls schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

AdUnit urban-intext1