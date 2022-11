Zuschuss für 19 Projekte in Boxberg

Boxberg. Für den Sozialfond „Windkraft“ gingen bei der Stadtverwaltung Boxberg für das Jahr 2022 insgesamt 21 Zuschussanträge ein. Über die einzelnen Anträge hat er Gemeinderat im Oktober abgestimmt. Zwei Anträge lehnte das Gremium ab. Die Übergabe der Förderbescheide an die Vertreter der Vereine und Organisationen durch Bürgermeisterin Heidrun Beck fand nun im Glasbau des Boxberber Rathauses statt. An der Feier nahm auch Thomas Lang als Vertreter des Energieunternehmens ZEAG teil.

Beck überreichte an 19 Vereine und Organisationen aus dem ganzen Stadtgebiet Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von rund 30 800 Euro. Damit werden Einzelprojekte mit einer Gesamtsumme von rund 143 500 Euro unterstützt.

Die Rathauschefin unterstrich die Besonderheit und die erfolgreiche Umsetzung des Sozialfonds „Windkraft“, der durch den zuständigen Arbeitskreis modifiziert und so in seiner Anwendung noch effizienter gestaltet werden konnte.

Der Höchstzuschuss aus dem Sozialfonds wurde mit 2000 Euro festgelegt. Eine Antragstellung ist alle zwei Jahre möglich. Das Hauptaugenmerk der Förderung aus dem Sozialfonds, so Heidrun Beck, sei auf die Unterstützung des Ehrenamts ausgerichtet, das so wichtig sei für das Funktionieren einer intakten Bürgergesellschaft. Da 2022 die Mittel des Fonds nicht komplett ausgeschüttet wurden, wird die verbleibende Summe auf den neuen Antragsstellungszeitraum übertragen.

Geförderte Vorhaben

Folgende Projekte werden aus dem Sozialfonds „Windkraft“ unterstützt: VfB Boxberg-Wölchingen: Einbau einer Beregnungsanlage, 2000 Euro; DRK-Ortsverband Boxberg: Anschaffung eines Pavillons für Sanitätsdienste, 1743 Euro; Kirchliche Sozialstation Boxberg: Anschaffung eines Rollstuhls, 777 Euro; Frauengemeinschaft Kupprichhausen: Anschaffung eines Waldsofas für den Spielplatz und Anlegung eines Boccia-Spielfelds, 2000 Euro; Sängerbund Bobstadt: Anschaffung eines Digitalpianos, 2000 Euro; Chorgemeinschaft Liederkranz Kupprichhausen: Anschaffung neuer Notenmappen, 654 Euro; Burgwaldschützen Lengenrieden: Anbau einer Lagerhalle an das Schützenhaus, 2000 Euro; Ortsverwaltung Angeltürn: Anschaffung eines Garderobenständers, 740 Euro; Ortsverwaltung Windischbuch: Anbindung des Neubaugebiets „Kreuzstein“ an die Ortsrufanlage, 2000 Euro; TTC Oberschüpf: Einbau Vitrinenschränke, 2000 Euro: Markus II e.V.: Anschaffung von Lautsprechern, Headset für Kinder und Jungendveranstaltungen und Konzerte, 2000 Euro; Heimatverein Boxberg: Reparatur einer Natursteinmauer auf dem Schlossberg Boxberg, 2000 Euro; Ortsverwaltung Wölchingen: Dachsanierung der Schutzhütte im Westertal, 2000 Euro; TSV Unterschüpf: Anschaffung einer Weichbodenmatte für die Kindergartengruppen, 381 Euro; Förderverein Kindergarten „Pusteblume“ Schweigern: Beschaffung von Kinderspielzeug für den Innen- und Außenbereich, 862 Euro; TTC Bobstadt: Anschaffung von vier Tischtennisplatten, 2000 Euro; Schützengilde Umpfertal: Dachsanierung Schützenhaus, 2000 Euro; DLRG Schweigern, Ausstattung der Rettungsschwimmer mit Einsatzkleidung, Beschaffung von zwei Standuppaddles und Löschdecken, 2000 Euro; Ortsverwaltung Schweigern: Einbau einer Küchenzeile in den Bürgersaal im Rathaus Schweigern, 1719 Euro.