Zumindest ein SB-Punkt sollte bleiben

Die Volksseele kocht im Schüpfer Grund: Rund 400 Unterzeichner drücken in einer Unterschriftenaktion ihren Unmut über die Schließung der Volksbank-Filiale in Unterschüpf aus.

Unterschüpf. „Dass wir eine mit Personen besetzte Filiale nicht halten können, war mir von vorneherein klar“, sagte Unterschüpfs Ortsvorsteher Stefan Graf im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Aber zumindest Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und Postfach sollten im Ort erhalten bleiben.“ Dies sei vor allem für die älteren Bürger und Bürgerinn, nicht nur in Unterschüpf, wichtig. Auch Personen aus den Nachbargemeinden Dainbach und Sachsenflur hätten regelmäßig die Filiale genutzt.

Verlust an Kaufkraft befürchtet

Die Filiale der Volksbank Main-Tauber wurde zum 1. April geschlossen. Eine Unterschriftenaktion drückt den Unmut der Bürger über diese Entscheidung aus. Zumindest eine SB-Stelle soll erhalten bleiben. © Harald Fingerhut

„Wir haben noch einen Metzger und einen Bäcker-Laden im Ort, da konnte man Lebensmittel Einkaufen und Bankgeschäfte erledigen gut miteinander verbinden“, so Graf. Mit dem Wegfall der Bankfiliale fehle dem Dorf nun eine wichtige infrastrukturelle Komponente der Grundversorgung. Der Ortsvorsteher befürchtet einen Verlust an Kaufkraft gerade aus den Nachbargemeinden. „Nun bietet es sich natürlich an, zum Einkaufen dorthin zu fahren, wo eine Bankfiliale oder zumindest Geldautomat und Kontoauszugsdrucker stehen.“

Vor allem ärgert Graf, dass eine genossenschaftliche Bank bei der Schließung der Filiale strikt nach Rentabilität vorgegangen sei: „Der genossenschaftliche Gedanke sieht für mich anders aus, da muss der Stärkere den Schwächeren unterstützen.“ In diesem Fall besser frequentierte Zweigstellen müssten die Mindereinnahmen nicht so gut laufenden Filialen ausgleichen. Wichtig sei das Gesamtergebnis und Erscheinungsbild mit Kundennähe. „In Bayern geht man den entgegengesetzen Weg und öffnet neue Filialen.“

Der Ortsvorsteher wollte den Verlust der Bankfiliale deshalb nicht so einfach hinnehmen und initiierte eine Unterschriftenaktion. Bei den Gewerbetreibenden in Unterschüpf fing er an. „Zu meiner Überraschung machten alle mit“, so Graf. Daraufhin legte er die Liste in den Geschäften aus, und viele Bürger unterschrieben. Auch in Dainbach und Sachsenflur wollte man mitmachen. „Letztendlich kamen in kurzer Zeit rund 400 Unterschriften zusammen“, so der Unterschüpfer Ortsvorsteher. Mittlerweile habe er die Liste an den stellvertretenden Bankvorstand Robert Haas und den Regionalleiter Achim Hoos übergeben.

Ziel ist SB-Stelle

„Wie gesagt, Ziel ist es, dass wir eine SB-Stelle bekommen“, so Graf. „Sie darf auch gerne mit der Sparkasse Tauberfranken zusammen betrieben werden. Das ist nicht der Punkt, nur der Service soll im Ort bleiben.“

Auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten bestätigte ein Sprecher der Volksbank Main-Tauber den Erhalt der Unterschriften und meinte: „Im Haus laufen Gespräche, die aber noch zu keinem abschließenden Ergebnis geführt haben.“

Nutzung stark zurückgegangen

Während Stefan Graf auf die Wichtigkeit zumindest einer SB-Stelle für die Bankgeschäfte der Bürger im Ort hinweist, sieht die Volksbank Main-Tauber die Situation völlig anders: „Die Kundenfrequenz in den Filialen und die Nutzung der Geldautomaten ist signifikant rückläufig“, lautete die Begründung für die Aufgabe der Zweigstelle. Letztlich würden die Kunden entscheiden, welche Kanäle von ihnen bevorzugt werden. „Und das sind – gerade bei alltäglichen Bankgeschäften – eben immer weniger die Filialen vor Ort“, ließ damals das Bankhaus verlauten.

Immer mehr Menschen – unabhängig vom Alter – würden bei alltäglichen Bankgeschäften auf den Gang in die örtliche Filiale verzichten und stattdessen auf andere, digitale Zugangswege zurückgreifen. Dieser Trend werde durch die aktuelle Pandemie nochmals deutlich verstärkt. In den vergangenen Monaten hätten viele Kunden die Vorzüge des Online-Bankings für sich entdeckt.