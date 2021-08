Zeitkapsel vergraben

Schweigern. Im Herbst soll der neue Einkaufsmarkt eröffnet werden – und damit der Termin eingehalten werden kann, sind die Gebäudebauer fleißig am Werk. Die nunmehr aufgestellten Außenwände lassen die Maße des Marktes mit Verkaufsfläche, Lager und einer Bäckerei mit Café bereits erahnen.

Der technische Leiter, Diplom-Ingenieur Christos Mingas von der Firma Ratisbona aus Regensburg, stellte im Beisen von Bürgermeisterin Heidrun Beck, Ortsvorsteher Ferdinand Eck sowie den Ortschafts- und Gemeinderäten den Aufbau des Marktes vor.

Im Bereich der Einfahrt zum Marktgelände wird derzeit noch eine neue Abbiegerspur auf der B 292 errichtet.

Von der Ortsverwaltung wurde eine Dokumentenhülse mit einem Bild vom Ortsrundgang von 2016, das Jahr, als Schweigern seinen 1275. Geburtstag feierte, Baupläne, Vorberichte und eine FFP2 Maske sowie eine aktuelle Ausgabe der Fränkischen Nachrichten Tauberbischofsheim befüllt. So hieß es „Ran an die Schaufel“ für Bürgermeisterin Heidrun Beck, um die Zeitkapsel in der Bodenplatte zu vergraben. „Wie man sieht, nimmt der Markt immer mehr Form und Gestalt an und im Augenblick kann man tagtäglich einen Baufortschritt feststellen“, merkte Ortsvorsteher Ferdinand Eck noch an. ov

