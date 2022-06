Zehn Heimstarter dabei

Pülfringen. Das vierte „Rally Obedience Turnier“ fand dieser Tage bei den Hundefreunden Brehmbachtal in Pülfringen statt. Dem Parcours von Wertungsrichterin Daniela Novak stellten sich die insgesamt 33 Teilnehmer in fünf Leistungsklassen: Senioren, Beginner, Klasse 1, 2 und 3. Zehn Startplätze entfielen dabei auf Heimstarter.

Die ersten Plätze sicherten sich in der Klasse „Beginner“ bei den Jugendlichen Lynn Hartmann mit Ria (SV OG Walldürn) und bei den Erwachsenen Jennifer Schmied mit Pixel (Hundefreunde Brehmbachtal). In „Klasse 1“ war bei den Jugendlichen Jana Herberich mit Lina (Hundefreunde Brehmbachtal) vorne, bei den Erwachsenen Marianne Becker mit Pepper (VdH Markgröningen); in „Klasse 2“ Katharina Schulz mit Colin (AHV Heilbronn); in „Klasse 3“ Jutta Huth mit Sky (SV OG Walldürn) und in der Klasse „Senioren“ Katharina Schulz mit Patty (AHV Heilbronn).