Würzburg. Ein „Würzburger Tastenspiel – Aperokonzerte in der Augustinerkirche“ findet am Samstag, 31. Juli, um 11.30 Uhr statt. Organisten, überwiegend aus Würzburg, aber auch Gäste aus anderen Städten, spielen jeden Samstag bis Ende September 30 Minuten Orgelmusik aus verschiedensten Epochen auf der Orgelanlage. Hier hat man die Gelegenheit zu 30 Minuten Auszeit mit kunstvoller Musik aus der Hektik der Stadt im Klangraum Augustinerkirche. Es spielen Regine Schlereth und Hans-Bernhard Ruß zusammen. Dabei musizieren sie entweder auf der Orgel vierhändig oder spielen auf der gleichzeitig großen Orgel, der Truhenorgel oder dem Klavier. Es erklingen kurzweilige Werke von Bizet, Humperdinck, Saint-Saens und andere. Der Eintritt ist wie immer frei. Eine Kollekte am Ausgang ist für die Kirchenmusik an der Augustinerkirche bestimmt. Die Corona-Hygiene-Regeln sind zu beachten.

