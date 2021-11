Wolfgang Schreck zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Uiffingen. Zur Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Uiffingen im Dorfgemeinschafshaus hieß Vorsitzender Wolfgang Schreck Mitglieder und Gäste willkommen, darunter der Vorsitzende des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereins, Rolf Freidhof und Bürgermeisterin Heidrun Beck.

Es folgte der Bericht des Vorsitzenden. Anfangs ging Schreck kurz auf die vergangenen beiden Gartenjahre ein. 2020 war das Wetter viel zu trocken und trotz reichlichem Gießen kam am Ende kaum Ertrag zustande. Im laufenden Jahr gab es wieder mehr Niederschlag und darauf folgte auch eine gute Ernte, der Ertrag an Äpfel, Birnen und Quitten sei zufriedenstellend gewesen. Der Verein beteiligte sich mit einer Verkaufshütte am Uiffinger Winterzauber, die gut besucht war.

Im Frühjahr 2020 wurde der Kauf eines Reisighächslers geplant, es wurden verschiedene Varianten getestet und schließlich auch ein Hächsler für den Traktoranbau gekauft. Anschließend kam das Coronavirus und die Vereinsarbeiten kamen zu Erliegen. Viele Aktionen fielen aus, wie gemeinsames Bäume schneiden, Osterbrunnen binden, alle Feste und Stammtische, auch die Jahreshauptversammlung 2020 und sogar die Feier zum 100. Geburtstag des Vereins wurden nicht durchgeführt.

Im Juli 2020 kaufte der Verein ein Grundstück in Uiffingen, welches als Ausgleichsmaßnahme für Windräder nach Vorgabe des Nabu hergerichtet wurde. Die Erhaltung des Biotops wird in den kommenden 20 Jahren vom Verein sichergestellt. Des Weiteren pflegt der Verein die Grünflächen der örtlichen Windräder. Aufgrund dieser zusätzlichen Aufgaben entschloss sich der Verein, einen Balkenmäher mit Heuschieber anzuschaffen. Die Geräte wurden durch „Leader“ gefördert. Sie stehen nun für die Vereinsarbeiten zur Verfügung, aber auch die Mitglieder des Vereines können diese kostenlos nutzen.

Auch ein Obstsammler mit Sortiertisch wurde angeschafft. Dieser Kauf wurde vom Sozialfond Windkraft der Stadt Boxberg finanziell unterstützt. Die Geräte ersparen das lästige Bücken beim Zusammenlesen von Obst oder Nüssen. Der Vorstand hofft, dass die Geräte auch reichlich eingesetzt werden.

Nachdem Schriftführer Jürgen Wild das Protokoll der letzten Versammlung vorgetragen hatte, trug Kassierer Kurt Dötter einen ausführlichen Kassenbericht vor. Diesem war zu entnehmen, dass der Verein finanziell gut gerüstet ist. Die Kassenprüfer Walter Sohns und Manfred Blesch bestätigten eine saubere Führung der Vereinskasse und beantragten die Entlastung des gesamten Vorstands. Sie wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen.

Es standen nun Neuwahlen des gesamten Vorstands an. Hierbei fungierte Bürgermeisterin Heidrun Beck als Wahlleiterin. Fast der komplette Vorstand wurde neu besetzt, lediglich Kurt Dötter blieb als Kassierer im Amt. Neu gewählt wurden Christian Wild als Vorsitzender, Jürgen Wild als Stellvertreter, Tobias Ernst als Schriftführer, Alexander Wild als Beisitzer und als Kassenprüfer wurden Matthias Kohler und Christian Spengler gewählt.

Nun überbrachte Heidrun Beck die Grüße des gesamten Stadtrats. Sie dankte Wolfgang Schreck und den anderen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und wünschte dem neuen Vorstand bei ihren Entscheidungen ein glückliches Händchen.

Grüße überbracht

Der Kreisverbandsvorsitzende Freidhof überbrachte Grüße des Kreisverbandes für Obst- und Gartenbauvereine. Freidhof beschrieb die Wichtigkeit der Ehrungen für die Anerkennung der Mitglieder für ihre Treue zum Verein. Danach führte er auch die Auszeichnungen durch: für 25 Jahre Mitgliedschaft: Norbert Wild, Reinhold Reichel, Georg Könözsi, Wolfgang Boxberger und Dr. Helmut Ulshöfer, für 40 Jahre Mitgliedschaft: Paul Wild, Walter Sohns, Lore Brand und Ernst Brand, für 50 Jahre Mitgliedschaft: Heinz Vogt.

Des Weiteren wurden folgende Funktionsträger geehrt: Christian Wild für zehn Jahre zweiter Vorsitzender, für 25 Jahre Kassierer Kurt Dötter, für 25 Jahre Kassenprüfer Manfred Blesch und für 25 Jahre Vorsitzender Wolfgang Schreck.

Freidhof überreichte den Geehrten die Urkunde des Landesverbands nebst Anstecknadeln und einem Geschenkkorb. Anschließend wurde Heinz Vogt aufgrund seiner langjährigen Vereinszugehörigkeit zum Ehrenmitglied ernannt. Der ausgeschiedene langjährige Vorsitzende Wolfgang Schreck wurde außerdem zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Dessen Nachfolger dankte ihm für seine jahrzehntelange Vereinsarbeit und überreichte ihm eine Urkunde sowie einen Gutschein.Unter Punkt Verschiedenes gab der Vorsitzende noch einen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr. Auf dem Programm steht die Pflege des Biotops sowie die Mahd der Grünflächen um die Windräder. Der Obstbaumschnitt an den Vereinsbäumen und das Erntedankfest sind ebenfalls geplant. Auch der 100. Geburtstag sollte nachträglich gefeiert werden. ogv