Königheim. Die Polizei Tauberbischofsheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Ortseingang von Königheim (aus Richtung Tauberbischofsheim kommend) ereignet hat. Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Samstag, 2.40 Uhr, war ein 62-Jähriger mit seinem Golf aus dem Zulassungsbereich Erbach im hessischen Odenwaldkreis auf der B 27 unterwegs. Auf Höhe eines Discounters geriet er mit den rechten Rädern zunächst auf das Bankett, kam dann nach links von der Straße ab und touchierte die Hecke eines Gartengrundstücks. An dieser entstand ein Schaden von etwa 200 Euro, am Golf Totalschaden vor rund 1000 Euro.

Der 62-Jährige ließ sein Auto stehen und fuhr nach seinen Angaben mit einer anderen Person weiter, die ihn nach Hause Erbach brachte. Als der Unfallverursacher in der Nacht zum Samstag von Polizisten besucht wurde, stellten diese fest, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand und vermutlich auch illegale Drogen zu sich genommen hatte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, beziehungsweise die Person, die den 62-Jährigen nach Hause gefahren hat.