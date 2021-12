Win-Win-Situation für alle Beteiligten

Kupprichhausen. Für den bundesweiten Vorlesetag wurde Boxbergs Bürgermeisterin Heidrun Beck als Patin gewonnen. Sie besuchte Kinder, Lesepatinnen und Lehrkräfte im Dorfgemeinschaftshaus Kupprichhausen und las – passend zum Motto „Freundschaft“ – das Buch „Das Nein- Horn“ von Marc Uwe Kling (illustriert von Astrid Henn) vor.

Ein junges Einhorn möchte sich nicht den allgemeingültigen Regeln im Herzwald unterwerfen und glücklich in den Tag hineinleben, sondern sagt immer bockig „nein“ zu allem und jedem. Wieso es das tut und wie es dennoch Freunde findet, die sich gegenseitig unterstützen, davon handelt das Buch, das teilweise in Reimform geschrieben ist. Der schwerhörige Waschbär, im Folgenden immer „Was?-Bär“ genannt, und der stoisch-gelassene Hund „Na-Hund“, der stets nur mit „Na und“ reagierte, riefen die Kinder auf, durch passende Zwischenrufe mit dem Vorlesetext zu interagieren.

Alle hingen förmlich an ihren Lippen, da Heidrun Beck die geschilderte Situation stimmlich abwechslungsreich und mitreißend gestaltete. Man merkte ihr an, wie sehr ihr selbst das witzig geschriebene Buch gefiel und so war es kein Wunder, dass ihre Begeisterung auf die Kinder überschwappte. Im Anschluss an die Geschichte sammelte sie mit den Kindern noch weitere Wortspiel-Tiere und zeigte Beispiel aus dem Anhang des Buches. Die Heule, der Plappergei und der Bibber führten zu heiterem Gelächter bei den Zuhörern.

Einige Kinder nutzten im Anschluss an die Vorlesezeit auch die günstige Gelegenheit, ihrer Bürgermeisterin Fragen zu ihrem neuen Amt und zu ihrem Alltag zu stellen und erzählten ihr, was sie tun würden, wenn sie Bürgermeister wären. Schulleiterin Melanie Hettinger bedankte sich mit einer Urkunde zum Vorlesetag und einem kleinen Präsent. Heidrun Beck zeigte sich erfreut, auch einmal einen so angenehmen und begeistert aufgenommenen Termin wahrnehmen zu dürfen. pm

